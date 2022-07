«Mater Paludis», inaugurata a Napoli la mostra dedicata a Sant'Anna

La devozione a Sant’Anna in Campania è, tutt’oggi, una pratica diffusa. Da Caserta a Lettere, fino alla città di Napoli. In modo trasversale migliaia di fedeli, in occasione della festa di luglio, visitano i principali santuari dedicati alla Nonna del Salvatore. Ma non solo: la pratica della pietà popolare affonda le radici nell’antichità con percorsi devozionali che accompagnano la vita del credente tutto l’anno. Nasce così la mostra «Mater Paludis», un percorso inedito sulla pietà e la devozione popolare nel cuore della città di Napoli, a Sant’Anna alle Paludi.

La mostra è curata da Guglielmo Muoio, maestro presepiale ed esperto di arte sacra, che ha unito la storia, le tradizioni e le peculiarità dei principali siti campani, sottolineandone fili conduttori e differenze, con particolare attenzione a quanto è nato nella zona delle paludi e che si è sviluppato nell’arco di tre secoli di storia. Documenti storici, oggetti, opere d’arte di proprietà della parrocchia conservati nel tempo ed esposti insieme ad alcuni pezzi inediti che attirano il visitatore.