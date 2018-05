Monte di Procida, ad Acquamorta «Arte, Moda e Musica nella Terra del Mito»

Sabato 19 Maggio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 11:11

MONTE DI PROCIDA - È il mare il filo conduttore della kermesse «Arte, Moda e Musica nella Terra del Mito» in scena sul molo Marina di Acquamorta fino a domani sera. Ieri l’apertura con il convegno «Storie del Mare Nostrum tra realtà e leggenda» e lo spettacolo di danza e musica «Cuore flegreo», con la regia e la coreografia del maestro Antonio Colandrea. Protagonisti del programma di oggi, l’arte culinaria e la moda: alle 20 degustazioni delle creazioni a base di prodotti del mare a cura dello chef stellato ischitano, Pasquale Palamaro, con le preparazioni di Millemolliche e de La Playa. A seguire il galà «È Moda… New Model Today», presentato da Anna Paparone e dal cantante Felice Romano: le modelle indosseranno in passerella gli abiti di Egon von Furstenberg (con l’art director della maison Vincenzo Merli), Danila Dubuà e Veronica Guerra. Durante la serata sarà scelta la modella che prenderà parte alla finale regionale di «New Model Today». Inoltre danza con New Dance And Music School e l’assegnazione del Premio «Homo Dignus» a eccellenze flegree. I vincitori sono: il designer Pietro Del Vaglio, l’imprenditore Antonio Romeo di Santillo, il ricercatore e docente di Fisica Antonio Perreca, il dottor Francesco Fiorentino, la ricercatrice Irene Schiano Lomoriello, l’attore Luigi Bignone, l’associazione Vivi l’Estate. Una menzione speciale al fotoreporter Francesco Iannuzzi in arte Paco Smart e all’art director della maison Furstenberg, Vincenzo Merli. La rassegna – realizzata con fondi Poc Campania 2014-2020 – si concluderà domani sera, alle 21, con lo spettacolo di Peppe Barra «E cammina cammina». Con lui sul palco la cantante Marina Mulopulos. La tre giorni è occasione anche per visitare la nave a vapore Pietro Micca, nella darsena da ieri. L’imbarcazione commerciale, costruita in Inghilterra nel 1895, ha preso parte alla realizzazione di molti porti del Mar Mediterraneo. E grazie alla famiglia montese di Benito Spinelli, il battello è tuttora funzionante.