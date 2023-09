Non si esaudisce la clessidra di "Estate a Napoli", la manifestazione che tra qualche anno spegnerà le 50 candeline. Sarà un settembre ricco di appuntamenti quello che accompagnerà napoletani e turisti tra concerti, eventi di solidarietà e laboratori programmati all'interno dello storico cortile di Castel Nuovo, tra il verde del Parco di Villa Capriccio a Capodimonte e le poltroncine dell'Auditorium "Porta del Parco" di Bagnoli. Intanto a chiudere l'estate gli straordinari dati registrati della prima domenica al museo gratis, come ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: «Numerosi italiani e turisti hanno scelto di trascorrere questa giornata in un luogo della cultura statale e, grazie all'ingresso libero nella prima domenica del mese, hanno potuto godere gratuitamente del nostro straordinario patrimonio culturale».

Si assesta al secondo posto il Parco archeologico di Pompei con 20.828 ingressi; medaglia di bronzo per un'altra campana, la Reggia di Caserta che registra 12.615 visitatori. Poco più giù ma nei primi dieci si posizionano Castel Sant'Elmo e il Museo del Novecento a Napoli con 7.658 biglietti staccati. Bene anche il Museo archeologico nazionale di Napoli con 4.420 ingressi; buona performance per il Parco archeologico di Ercolano (3.434) e il Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum (3.133); alla ricerca di un posto al fresco turisti e napoletani hanno scelto inoltre la Certosa e il Museo di San Martino (2.462).

Il 6 settembre, dalle 21, tra le mura del Maschio Angioino, in scena "Jonny Raguso", spettacolo musicale sulla storia del figlio segreto di Ria Rosa e Enrico Caruso, con Ivan Virgulto e Teodoro Delfino. Nel rispetto della tradizione napoletana rivisitata in versione moderna, l'associazione culturale e di promozione sociale Canta Napoli presenterà, oggi alle 20, con ingresso gratuito per i diversamente abili "Canta Napoli 2.0" con Micky Sepalone, Angela Piaf e Band. Fino a mercoledì l'associazione culturale Taverna Ets, nell'ambito della rassegna "Amuleti", porterà sul palco spettacoli itineranti scritti e diretti da Sara Sole Notarbartolo.

Dal mare al polmone verde della città, oggi, dalle 17.30, al Parco di Villa Capriccio a Capodimonte l'associazione Mediterranea Europa ha organizzato un laboratorio di cucina per bambini alla scoperta di nuove culture. «È la prima volta che "Estate a Napoli" diviene itinerante - spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle Politiche culturali del Comune - uno dei principi che stiamo seguendo nella realizzazione e nel coordinamento degli eventi culturali è quello di valorizzare le agorà in tutta la città, non solo al centro antico». Per gli appassionati di musica quest'anno una location d'eccezione: l'Auditorium "Porta del Parco" di Bagnoli, che dopo una lunga chiusura, ospiterà musicisti e attori dal 6 al 20 settembre.

Nel cuore di via Diocleziano il 7, 8 e 9 settembre si svolgerà la rassegna Festival Musica Underground. Per gli appassionati di tradizione antica, infine il 12 settembre dalle 20 si terrà la kermesse "Canta NapoliNapoli a spasso". Da Renato Carosone ai cantautori di ieri e di oggi. E ancora sabato 16 settembre dalle 21, all'esterno dell'auditorium, Insolita Guida Napoli presenterà "Permettete, signorina" con lo showman Diego Sanchez che accompagnerà gli spettatori in un viaggio immaginario attraverso i secoli. Non solo musica per "Estate a Napoli": l'associazione Mediterranea Europa accoglierà bambini, ragazzi e famiglie il 10 settembre dalle 10.30 alle 13 per il Cartoon Day Festival Show, una manifestazione con giochi, cantastorie, animazione, laboratori e balli per tutti.