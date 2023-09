L’estate sta finendo. E per i fortunati che sono riusciti ad andare in vacanza (visti gli aumenti dei prezzi e i danni dell’inflazione), è giunto il momento di riporre sdraio e ombrelloni, e tornare alla normalità. Lavoro, scuola, impegni. A qualcuno verrà l’ansia da rientro, a qualcun altro la voglia di riprendere a viaggiare, ma di fatto tutti faranno i conti con la città e gli affanni quotidiani. Napoli ha riaperto del tutto i battenti: anche se quest’anno più degli altri anni, moltissimi negozi, ristoranti e bar non hanno mai chiuso, se non per pochissimi giorni. Tanti, troppi i turisti che anche a Ferragosto passeggiavano per le vie del centro storico e dei Quartieri Spagnoli.



La vocazione al turismo ha incrementato certamente gli affari, e anche se i saldi sono ormai in esaurimento, sono ancora tutti alla ricerca del capo scontato, o dell’occasione irripetibile. I lidi cittadini resteranno aperti anche a settembre, l’estate meteorologica ci accompagnerà ancora per molto per la felicità dei napoletani che potranno ancora godere di qualche giorno di sole. Si registra il sold out per i musei cittadini primo tra tutti il Museo Archeologico. Non da meno il Museo e Real Bosco di Capodimonte che proprio oggi sarà ad ingresso libero; un modo per godere ancora del bel tempo trascorrendo qualche ora di libertà anche nel parco. Ma alla ripresa la città fa i conti con i soliti problemi: trasporto pubblico in primis.

Tra tutte la Funicolare di Chiaia chiusa ormai da quasi un anno, precisamene dal 1 ottobre del 2022, come denuncia ormai da mesi il Comitato valori collinari del Vomero che chiede un intervento immediato per il restauro della struttura, collegamento strategico di interscambio tra vari quartieri e mezzi di trasporto. Resteranno inoltre chiuse fino al 10 settembre (in un primo momento avrebbero dovuto riaprire domani), le seconde uscite delle fermate della Linea 1 di Rione Alto, Montecalvario, Montedonzelli via dell’Erba, Salvator Rosa Via Girolamo Santacroce. Da ieri inoltre è entrato in vigore il nuovo tariffario per i biglietti dell’ANM: 1,30 Euro per la corsa semplice, e il conseguente aumento di abbonamenti giornalieri e mensili per le diverse tratte urbane e extraurbane.



Molti i cantieri ancora aperti: la stazione di Chiaia al Monte di Dio della Linea 6 pare sia in dirittura d’arrivo: nei mesi estivi è stata riqualificata una parte di piazza Santa Maria degli Angeli con la ripavimentazione, ma andranno fatti interventi anche a via Nicotera e alcune strade adiacenti. I residenti dopo anni di scavi non vedono l’ora di tornare alla normalità. Ancora lungo è invece il percorso che vedrà la realizzazione del collegamento con Capodichino e il relativo cantiere a ridosso dell’aeroporto; ancora in attività è invece quello di Piazza Municipio sull’area archeologica. La viabilità resta problematica: decine le strade chiuse per lavori di manutenzione, altre per caduta calcinacci o emergenze, dal Vomero a via Pessina, dove non si è ancora intervenuti sui cornicioni crollati della Galleria Principe.



Insomma, il traffico resta il primo elemento di stress per i cittadini a volte in grande disaccordo sulle aree pedonali da realizzare o sulle Ztl istituite o da reintrodurre. La zona traffico limitato di Piazza Dante è quella più contestata con l’area del Museo Archeologico che è tornata in affanno già all’inizio di questa settimana, con aria irrespirabile soprattutto nelle ore di punta.

In questo contesto caotico gli studenti di ogni ordine e grado torneranno ufficialmente in classe mercoledì 13 settembre anche se l’autonomia scolastica permette agli istituti di anticipare o posticipare di qualche giorno l’inizio delle lezioni. In alcune scuole parificate si inizia già da domani. Con il pensiero al primo ponte disponibile, quello in occasione della Festa di San Gennaro che quest’anno cade di martedì.