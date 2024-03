Oppenheimer, Putin e altre storie un dialogo con Dall’Aglio e ​Ziviello

Giovedì 21 Marzo, alle ore 18,30, presso la storica sede dell’associazione Antinoo Arcigay Napoli, in vico San Geronimo 17, la rassegna letteraria Poetè, ideata e diretta da Claudio Finelli, ospita Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba di Francesco Dall’Aglio e Carlo Ziviello edito dalla casa editrice Ad est dell’equatore.

Da Los Alamos alla guerra in Ucraina, una cronologia ragionata sulla minaccia – e le minacce – atomiche nelle parole di chi ha inventato, testato, studiato, rappresentato o utilizzato come arma e deterrente la Bomba. 80 anni di evoluzione del linguaggio nucleare: dal terrore e fascinazione degli scienziati del progetto Manhattan fino all’apparente inconsapevolezza dei giorni nostri, come se politici e militari avessero dimenticato il demone che giace dormiente nelle testate dei missili.

Un’antologia di storie, personaggi, operazioni militari, errori catastrofici e dichiarazioni da Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Enrico Fermi e Harry Truman fino a Vladimir Putin, Liz Truss, Sergej Lavrov e Dmitri Medvedev che mostrano i cambiamenti della dottrina e comunicazione nucleare nella Storia, dove anno dopo anno sembra svanita ogni cautela e timore verso la forza dell’atomo.

L’uomo è davvero diventato morte, il distruttore di mondi o è il linguaggio ad essersi ridotto a un vuoto abbaiare? Un libro accessibile che non trascura gli aspetti ironici della vicenda, utile per orientarsi e comprendere se il tabù della mutua distruzione assicurata è stato davvero infranto.