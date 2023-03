«Muta/menti per Adoleggenti», incontri all'Archivio di Stato di Napoli e alla Biblioteca Annalisa Durante

«Muta/menti per Adoleggenti» è la manifestazione di educazione alla lettura e laboratori per bambini e adolescenti, la lettura come ponte relazionale e i laboratori di vari linguaggi artistici come esperienza, che prevede una serie di incontri con autori di libri dando centralità alle comunità educanti per ricostruire una cittadinanza attiva e coesione sociale.

Prossimo incontro con Bruno Tognolini, scrittore, reduce dalla 60esima Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, dove ha presentato il suo nuovo, giocoso libro «Rime scolare» (Salani), il 28 marzo (alle ore 16:00 all’Archivio di Stato, alla presenza della pedagogista Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli) e il 29 marzo (ore 10:00, Biblioteca Annalisa Durante) che delizierà giovani e adulti con il suo «Chisciotte fenicottero» (Edizioni Primavera): cavaliere errante innamorato della lettura, che «più leggeva, più gli crescevano le gambe».

A introdurre gli incontri, con i rispettivi «padroni di casa» Candida Carrino direttrice dell’Asna e i responsabili della Biblioteca comunale Annalisa Durante, la presidente di Kolibrì Donatella Trotta, affiancata dalla Scuola di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Enrica d’Aguanno con la docente di Illustrazione e artista Daniela Pergreffi, che al termine di ogni incontro curerà lezioni/laboratorio sull’arte di produrre (e trasformare) libri.

Gli incontri proseguiranno ad aprile con tre autrici e poi tra maggio e giugno con laboratori di musica e regia, per riprendere a settembre con laboratori di teatro e concludersi ad ottobre con una manifestazione pubblica.