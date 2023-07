«Ciak History» al Mann: ora è possibile dialogare con Alessandro Magno grazie all'intelligenza artificiale

Dialogare con Alessandro Magno: ora è possibile con l'Intelligenza Artificiale. Il Mann in collaborazione con CoopCulture ospita nell'atrio l'installazione «Ciak History», ideata e realizzata da Protom, la prima compagnia italiana leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche.

Accedendo al box, dinanzi ad un busto del grande condottiero al quale è dedicata la mostra Alessandro e l'Oriente (fino al 29 agosto), l'utente potrà formulare le sue domande. Cinque le lingue disponibili, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. Il dialogo, previa autorizzazione, sarà registrato e il visitatore potrà successivamente scaricare il video e gestirlo a suo piacimento: come ricordo della visita al museo o piuttosto come contenuto da condividere sui social o con gli amici. Il ticket dedicato è acquistabile presso la biglietteria del Museo. Una applicazione stamperà un biglietto dove è presente il Qr.

«È la prima volta che l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per consentire dialoghi in prima persona con personaggi della storia - dice Alfredo Autorino, Ad di Protom Tech - Ciò si traduce in un'esperienza unica, che siamo certi coinvolgerà il grande pubblico.

L'installazione del Mann costituisce il lancio di un progetto per il quale abbiamo già registrato l'interesse dei maggiori attrattori storico-culturali del Paese. Dopo il successo di Corporea, ancora una volta proponiamo innovazione nel settore museale».