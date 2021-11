Napoli, in mostra al Pan le opere dell'artista Alfonso Borghi: «Un omaggio alla città del Vesuvio»

Da mercoledì 17 novembre l'ultima produzione dell'artista Alfonso Borghi sarà protagonista della mostra «Mi muovo tra i sogni», visitabile fino al 12 dicembre presso il Pan - Palazzo delle Arti di Napoli. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli.

In mostra opere pittoriche, ceramiche e sculture che raccontano un universo metafisico e visionario, in cui luoghi mentali e senza tempo sembrano sospesi nella bellezza del silenzio e nella memoria.

Borghi esplora il mondo del sogno, dal quale trae materia per le sue opere. Un mondo che racchiude percezioni, narrazioni e riflessioni che l'artista traduce nelle tele, condividendo le illusioni, le ansie e i viaggi immaginari.

«La mostra di Borghi costituisce un omaggio a Napoli e a tutti quei luoghi incantevoli e seducenti, reali o immaginari, in cui la ritualità, l'atmosfera e la bellezza diventano paradigmi di echi, suoni e visioni senza tempo che esaltano valori antichi e si trasformano in musica per lo spirito - spiega la curatrice Daniela Brignone -. Borghi conserva le sensazioni emotive di incontri e di abbandoni, la forza di un legame con la terra e con la gente. In esse si ricompongono storie collettive tradotte in scene che si innestano dentro altre scene, velate da una dimensione archetipica e combinate in una prospettiva ideale e spirituale in cui trovano spazio immagini colte e popolari espresse attraverso figurazioni schematiche o semplici evocazioni».

L'Arte di Alfonso Borghi, esposta in gallerie e musei e apprezzata da collezionisti e critici in tutto il mondo, arriva a Napoli - una città avvezza a sognare e far sognare - come scrive Luciana Mascia nel testo in catalogo, in un momento di ripartenza di tutte le attività.

La forza materica dell'arte di Borghi richiama la città del Vesuvio e l’avvicina all’antica civiltà padana delle Terramare, in cui l'artista ha ben piantate le sue radici.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo Editoriale Giorgio Mondadori che conterrà i testi della curatrice e di Luciana Mascia.