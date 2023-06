“Il riflesso degli eroi”, a Napoli un libro sulle storie e il sacrificio di alcuni carabinieri

“Il riflesso degli eroi”, un libro sulle storie, le scelte di vita, l’impegno e il sacrificio di alcuni carabinieri eroi durante la storia d’Italia, dall’unità nazionale ai giorni nostri.

Giovedì 22 giugno alle 10,30, presso il centro congressi dell’università “Federico II” di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Il riflesso degli eroi” di Vincenzo Cuomo, Andrea Rispoli, Marco Catizone, Rogiosi editore.

Interverranno il sindaco, Gaetano Manfredi, il rettore dell’università “Federico II” di Napoli, Matteo Lorito, il presidente dell’Istituto campano per la storia della Resistenza, Guido D’Agostino, il presidente della Banca di credito cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, e il generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, comandante interregionale dei carabinieri “Ogaden” e coautore del volume. Modera il direttore de Il Mattino, Francesco de Core.

«Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli». Sono le parole di Carlo Alberto dalla Chiesa scelte per la quarta di copertina di un volume che vuole essere un omaggio al valore dei carabinieri, un modello di vita e un messaggio di speranza per una società sempre migliore, grazie all’impegno, alla passione e all’altruismo.