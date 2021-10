Napoli, «Ripensiamo le periferie»: ecco i premi per il ​concorso cortometraggi

Due premi e due menzioni speciali, è il risultato del concorso cortometraggi, “Siamo le periferie” organizzata dall’associazione Flegrea Photo, dalla federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf) e con il patrocinio dell’ordine architetti Ppc Napoli e provincia. Il primo premio, Vigliena, è stato assegnato a Lucia Montanaro e Carmine Schiavo, 300,00 euro. Il secondo premio, Bagnoli, per il settore bianco/nero a Luigi Montefoschi, 200,00 euro. Menzioni speciali a Mariana Battista, Afragola Express e a Francesca Cilento , L’identità non è periferia.

Spesso delle periferie di Napoli e della sua provincia si parla e se ne scrive in modo negativo, riferendosi principalmente allo stato di degrado e di abbandono in cui versano alcune sue zone, tutte circostanze veritiere che spesso oscurano l’esistenza di significative presenze storiche e architettoniche, importanti testimonianze del passato, segni culturali e sociali che abbisognano di essere ripensati e riportati al tempo presente, per una loro piena fruizione contemporanea, il concorso cortometraggi mira a focalizzare l’attenzione su tali contesti.

A tutti i complimenti dell’intera giuria “per gli interessanti lavori svolti”. Al concorso hanno preso parte Giuseppe Ametrano, Enrico Vertechi, Francesco Barone, Giuseppe Pino Barreca, Mariana Battista, Francesca Paola Cilento, Luca Ciriello, Giancarlo De Luca, Fabio De Riccardis, Luigi Montefoschi, Carmine Schiavo e Lucia Montanaro.

A valutare i lavori presentati al concorso la giuria composta da: Leonardo Di Mauro, presidente ordine architetti Ppc Napoli e provincia, Michelangelo Russo, direttore dipartimento architettura Unina, Carmen Tè, regista di documentari, Leandro Del Gaudio, giornalista de “Il Mattino” e Francesco Soranno, presidente flegrea photo, Concetta Marrazzo, referente dell'ordine degli architetti. Terminate le proiezioni presso il Pan il 7 Novembre, i video saranno successivamente presenti in “Afragola Film Festival”, 1 | 2 | 3 dicembre 2021 | www.afragolafilmfestival.it e “Arkeda”, 3 | 4 | 5 dicembre 2021 | www.arkeda.it.