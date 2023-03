Napoli: Roberto Andò ospite della rassegna “artmedia cinema e scuola”

Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020/21, torna l’appuntamento con il progetto “artmedia cinema e scuola - immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti”. Il 27, 29 e 30 marzo l’attrice e regista Jasmine Trinca, il regista Roberto Andò e la musicista Burcu Duran saranno i protagonisti di tre importanti incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Lazio, Campania e Toscana.

L’iniziativa è ideata e curata dall’associazione artistic soul di Loredana Commonara, nell’ambito di CIPS - cinema e immagini per la scuola - piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dalla direzione generale cinema e audiovisivo del ministero della cultura e dal ministero dell'istruzione e del merito.

Il programma del mese di marzo quindi prevede 3 eventi che si svolgeranno in questo ordine: a Roma il 27 marzo, alle ore 10, al cinema Eden, si svolgerà la proiezione di Marcel!, l'esordio alla regia di Jasmine Trinca; il 29 marzo a Napoli, sempre alle ore 10, al cinema Filangieri, è in programma la proiezione de La stranezza, ultimo film del regista, sceneggiatore, scrittore Roberto Andò; per concludere il 30 marzo a Siena, alle ore 11, al cinema Alessandro VII gli studenti assisteranno alla proiezione del documentario turco Crossing the bridge- The Sound of Istanbul e incontreranno l'artista Burcu Duran.