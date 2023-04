Napoli: a Scampia la prima tappa delle Ecolimpiadi

Cittadini, scolaresche, associazioni territoriali e società sportive si sono ritrovati a Scampia, allo stadio Antonio Landieri, per dare il via al tour della prima edizione delle “ecolimpiadi”, la campagna di Legambiente realizzata con il supporto di Ecopneus e Hines come partner principali e con la partecipazione di diverse federazioni sportive italiane. La campagna nazionale di Legambiente parte da Napoli, candidata a capitale Europea dello Sport 2026, e successivamente toccherà Bari e Milano a maggio, Roma a giugno.

Comune denominatore è lo sport come strumento per coinvolgere i giovani e tutti i cittadini, proponendo buone pratiche e stili di vita sostenibili e promuovere l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana. Legambiente ha scelto Napoli, il quartiere Scampia e precisamente lo stadio Antonio Landieri perchè luogo simbolo della rigenerazione urbana: il campo da calcio è infatti realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Durante la mattinata sono state diverse le attività, che hanno visto la partecipazione di circa 100 studenti dell'istituto comprensivo Pertini di Scampia, riguardanti la riqualificazione urbana, il teatro e lo sport.

«Le ecolimpiadi-ha dichiarato Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente Campania- partono dal quartiere Scampia, dove da anni le tante associazioni territoriale con azioni di animazione, denuncia e salvaguardia stanno promuovendo un processo di rigenerazione urbana e sociale per un miglioramento della qualità della vita della comunità e dei territori. Qui le mani operose dei volontari seminano, piantano e curano erbe, fiori e alberi, coinvolgono ragazzi nelle scuole calcio e in altre attività sportive. In piena emergenza climatica, crediamo che lo sport possa diventare un importante strumento per diffondere buone pratiche e stili di vita sostenibili».