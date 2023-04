Napoli: Legambiente presenta in comune le “ecolimpiadi”

Al via la prima edizione di Ecolimpiadi, la campagna di Legambiente realizzata con il supporto di Ecopneus e Hines come partner principali e con la partecipazione di diverse federazioni sportive italiane. Lo sport sarà usato come strumento per coinvolgere i giovani e tutti i cittadini, proponendo buone pratiche e stili di vita sostenibili, e promuovere l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana.

Ecolimpiadi sarà un viaggio in quattro tappe: Napoli il 13 aprile, Bari e Milano a maggio, Roma a giugno. In ognuna saranno realizzate giornate tematiche dedicate alla pratica sportiva, rivisitata in chiave green, a cui prenderanno parte anche atleti e testimonial sportivi. Oggi, in comune a Napoli, la presentazione dell'iniziativa con la partecipazione di Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità.

Giovedì 13 aprile l'appuntamento è a Scampia, allo stadio Antonio Landieri, luogo simbolo della rigenerazione urbana. Diverse le attività a cui parteciperanno i cittadini e circa 100 studenti dell'istituto comprensivo Pertini, con momenti di dibattito, arte, teatro e sport. «La campagna che presentiamo oggi - dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - nasce dalla consapevolezza dell'indiscutibile capacità educativa e attrattiva dello sport sulle nuove generazioni e sui cittadini. Crediamo che lo sport possa diventare un importante strumento per diffondere buone pratiche e stili di vita sostenibili».