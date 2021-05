Nola, in mostra le serigrafie di Timpani

E' giovanissimo ma le sue opere hanno già fatto il giro d'Italia per l'inconfondibile stile nell'interpretate l'arte contemporanea. Per la terza volta approderanno a Nola dove nello spazio Amira di via San Felice si terrà la mostra "Serigrafie" di Giovanni Timpani, artista emergente che sarà presente al vernissage in programma per il 29 maggio. La vetrina sui lavori di Timpani resterà accesa fino al 20 giugno, ogni giorno dalle 16 alle 20. Indispensabile la prenotazione nel rispetto delle norme anti Covid. In tutta sicurezza si potranno dunque ammirare le sei serigrafie dell’artista presenti nella cartella d’arte, edita da Il Laboratorio/le edizioni del maestro Vittorio Avella, nella cui stamperia sono passati artisti di fama mondiale come Mimmo Paladino o Ernesto Tatafiore.

"La sequenza è aperta da un’immagine che - spiega Massimo Tartaglione, curatore della mostra - ha l’evidenza di un sigillo, una testa di cavallo che si presenta come una repentina apparizione mentre la conclusione è affidata ai toni scuri di una inquietante sagoma umana. Sarebbe fuorviante pensare alla scelta di un ordine delle immagini in funzione semantica o narrativa, direi invece che siamo di fronte a una misura del ritmo, il passaggio da un foglio all’altro procede con un andamento che ricorda la cadenza musicale".