Napoli, “Venerdì a Palazzo” torna con altre due aperture dopo il successo di agosto

Oltre 5000 persone hanno visitato il Palazzo Reale di Napoli durante le aperture straordinarie nell’orario serale nei quattro venerdì di agosto. Altre due date sono in programma il 2 e il 9 settembre. L’iniziativa “Venerdì a Palazzo”, promossa nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, prevede un totale di sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’appartamento storico è straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Mancano ancora due settimane alla conclusione dell’iniziativa, che ha riscosso un successo superiore alle aspettative, dimostrato dalle lunghe e composte file che hanno attraversato piazza del Plebiscito nei venerdì sera di agosto. Si è trattato di un mese particolarmente fortunato per Palazzo Reale, che ha registrato, nonostante il caldo, la presenza di oltre 30mila visitatori.

«Un’iniziativa che riprenderemo sicuramente nel prossimo autunno – conferma il direttore Mario Epifani - e che oltre alla convenienza del prezzo d’ingresso offre la possibilità di una visita dell’appartamento storico anche a chi durante la giornata è impegnato per motivi di lavoro». In questo scorcio d’estate l’offerta culturale di Palazzo Reale è ampliata, oltre che con le aperture serali del 2 e del 9 settembre, anche grazie all’ingresso gratuito nella prima domenica del mese il prossimo 4 settembre, nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”.Nel corso della visita è possibile visitare la mostra Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi in cui sono esposti i dipinti preparatori messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale che illustrano il celebre romanzo di Miguel de Cervantes, oltre alle preziose edizioni illustrate del romanzo dalla Biblioteca Nazionale di Napoli e allo spartito dell’omonima opera comica di Giovanni Paisiello dal Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Nel percorso dell’Appartamento Storico è possibile ammirare anche gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata dal Museo di Capodimonte Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di San Martino. In uno degli affreschi è possibile distinguere il ritratto di Michelangelo da Caravaggio, di cui l’artista napoletano fu uno dei primi seguaci. Durante i “Venerdì a Palazzo” saranno chiusi al pubblico i Giardini e la Galleria del Tempo e non è prevista la prenotazione del biglietto.