«All’Arco di Tito», a Napoli la presentazione del libro dell'ambasciatore israeliano Dror Eydar

«La gente di Napoli che durante la pandemia cantava dai balconi è stata un esempio per tutto il mondo, anche in Israele questo modo di dare felicità agli altri durante un momento drammatico è stato guardato con grande ammirazione ed anche imitata. Napoli è stata un modello per tutto il mondo».

Lo ha detto Dror Eydar, ambasciatore di Israele in Italia, nel corso della presentazione del suo libro «All’Arco di Tito» presentato ieri a Napoli presso la sede di Real Magazine, prima di accomiatarsi dal nostro Paese per fine mandato diplomatico. Un lavoro particolarmente interessante che raccoglie le esperienze vissute in giro per l’Italia, gli aneddoti, le riflessioni ed anche le sue sensazioni e le sue emozioni.

Alla presentazione, moderata dal giornalista e scrittore Alessandro Iovino, hanno preso parte, tra gli altri, Lucio Malan, componente della Commissione parlamentare contro i fenomeni dell’intolleranza del razzismo, dell’antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, Gennaro Famiglietti, Presidente dell’Istituto di cultura meridionale e console onorario di Bulgaria e Giuseppe Crimaldi presidente della Federazione Nazionale Italia-Israele. «La decisione di scegliere Napoli quale ultima tappa del tour di presentazione del suo libro prima di lasciare il nostro Paese e tornare in Israele – ha detto Iovino – sottolinea quanto sia forte il legame culturale tra la nostra città ed Israele, quanto il bisogno di spiritualità costituisca un denominatore comune indissolubile».