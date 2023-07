“Premio Caivano 2023”: sarà Monica Sarnelli la guest star della V edizione

Sarà Monica Sarnelli la guest star della V edizione del “Premio Caivano”, kermesse culturale riservata alle eccellenze del territorio, organizzata dall’associazione socio-culturale “Sveglia Caivano” con il patrocinio di Comune, Consorzio Asi di Pascarola e Camera di Commercio.

Il gran galà di premiazione si svolgerà mercoledì 19 luglio 2023 (ore 20,30), presso la suggestiva location del Palazzo Marchesale di Casolla Valenzano.

Ecco tutti i premiati. L’edizione 2023 sarà conferita a Francesco Donadio, ordinario di Storia della filosofia e filosofo della religione, presso l’Università Federico II di Napoli, mentre i due “leoni d’argento” saranno assegnati, per la sezione giornalismo e cultura, al vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco, e per la sezione imprese all’Italblok, storica azienda di attrezzature per l’edilizia, che quest’anno taglia il traguardo dei 55 anni di attività.

“Inoltre - precisano Nino Navas, Mena Ambrosio e Antonio D’Ascoli, promotori dell’evento - sarà attribuita una menzione speciale alla Compagnia dei Carabinieri di Caivano, ad un anno dal suo insediamento, per l’eccellente attività svolta per il ripristino della legalità sull’intero territorio e circondario, sotto la guida del capitano Antonio Maria Cavallo.

Menzione alla memoria, invece, per il giovane chef Matteo Alberini, scomparso prematuramente a Boston a soli 26 anni, e targa speciale allo storico circolo del Club Napoli, per la passione e l’impegno profuso negli anni. Il tutto sarà allietato dalla splendida e potente voce della cantante Monica Sarnelli, interprete della canzone napoletana e notissima pure in ambito nazionale per la sigla della famosa soap “Un posto al sole”, in onda su Rai Tre.