Al Gran caffè Gambrinus la presentazione de «Il bambino» candidato al premio Strega

Un libro, una storia familiare, un ambiente che ha ospitato momenti di cultura nazionale e internazionale.

Tutto questo per dare vita a un pomeriggio ricco di emozioni e riflessioni. È quanto si propone l’incontro in programma giovedì 30 marzo, alle ore 18, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli (Via Chiaia 1).

Sarà infatti l’occasione per presentare il romanzo “Il Bambino” di Massimo Cecchini (edito da Neri Pozza), selezionato per il LXXVII Premio Strega.

Prendendo le mosse da fatti realmente accaduti, infatti, la vicenda si snoda nell’arco di mezzo secolo, descrivendo in che maniera la disabilità di un figlio alteri la vita della famiglia Bonaventura e di tutti coloro che gli sono vicino. E se i problemi sono palesi, sapendo leggere fra le righe appaiono anche tante opportunità che tutti i protagonisti - ciascuno alla propria maniera - cercheranno di cogliere.

A parlarne con l’autore ci saranno Francesco De Core, direttore de “Il Mattino”, e Maurizio Nicita, responsabile della redazione napoletana de “La Gazzetta dello Sport”.