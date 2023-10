Raise Your Zine, la fotografia torna protagonista alla stazione circumflegrea Piave

Dopo il grande successo dello scorso anno, Raise Your Zine!, fanzine, magazine & photobook festival organizzato e promosso da The Docks, torna dal 6 all’8 ottobre 2023 a Napoli. Patrocinato dal Comune di Napoli, l'evento si terrà negli spazi superiori della fermata circumflegrea di Piave ospitati da Progetto Piave e all'interno degli spazi della stazione in collaborazione con EAV.

Il Festival Raise Your Zine! ha come obiettivo quello di diffondere la fotografia e l’editoria fotografica nella sua accezione più ampia e farla dialogare con la città e con tutti coloro che vorranno relazionarsi con un evento unico di questo genere a Napoli. Si propone come un’operazione site-specific, pensata appositamente per portare arte e cultura in un luogo inusuale e periferico, offrendo la possibilità di incontro fuori dai soliti circuiti e itinerari turistici,alimentando un progetto artistico - come già la metro dell’arte - che rende anche i luoghi della mobilità più attraenti e trasformerà la stazione da non-luogo di semplice transito a luogo di permanenza e fruizione culturale.

La natura aperta e cosmopolita del Festival prevede la partecipazione di piccole case editrici consolidate ed emergenti con stand e dibattiti in cui editori e autori sono coinvolti con le loro pubblicazioni in esposizione. Con la direzione artistica di Roberta Fuorvia, quest'anno il festival si arricchisce di importanti mostre e ospiti internazionali.

Tra i progetti in mostra «Te Amo» di Luis Cobelo ospite internazionale che quest’anno ha fatto anche parte della giuria del premio Raise Your Zine!, vinta dal fotografo californiano Christopher Rodriguez con la fanzine «Afterlife». Cobelo, inoltre, realizzerà una performance durante le giornate del festival allestendo live la mostra in presenza del pubblico. «Te Amo - dichiara l’artista - è un progetto che decostruisce la disfunzionalità amorosa riflessa nella fotonovela latinoamericana».

In esposizione ci sarà anche il fotografo partenopeo Alessandro Gattuso con «La Candelora a Montevergine», lavoro sul pellegrinaggio alla Madonna nera di Montevergine, rito millenario della Mamma Schiavona che abbraccia la comunità dei femminielli napoletani e la cultura queer e con il talk Identità e ritualità non conformi.



Gli allestimenti sono realizzati grazie al supporto del nostro sponsor Brooklyn Brewery che durante il festival presenterà in anteprima, per la prima volta a Napoli, la nuova Stonewall Inn IPA e il progetto Create Space, realizzato insieme allo storico bar newyorkese, icona della lotta per i diritti delle comunità LGBTQ+nel mondo.

La collaborazione con EAV, invece, prevede l’allestimento del progetto editoriale «Malatì» di Luca Santese e Marco P.

Valli, una documentazione dei giorni che precedono la vittoria matematica del terzo scudetto del Napoli. Gli autori restituiscono sia nella fanzine che nella mostra, tratta dalla pubblicazione di Cesura Publish, l’amore folle per Napoli attraverso fotografie ricche di icone della città, della sua storia e dei suoi abitanti. Queste ultime sono rappresentate in un gioco di immagini caotiche, esagerate, temerarie e sfuggenti. Il collettivo Cesura sarà presente anche in stand con le pubblicazioni editoriali di Cesura Publish e con il talk La contemporaneità dell’editoria indipendente che darà l’avvio alle giornate del festival.

Tra le varie realtà presenti a Raise Your Zine! quest’anno nasce un’importante collaborazione con il premio CDPzine di cui Elisabetta Portoghese e Michela Becchis sono le direttrici artistiche. In mostra l’installazione con la selezione dei finalisti dei vari anni del premio tra cui la vincitrice di CPDzine 2022 e di Raise Your Zine! 2022 la fotografa francese Flavie Guerrand con il progetto Wild boards run under my skirt con la quale le direttrici saranno in dialogo durante il talk Osservatorio sull’editoria indipendente e nuovi linguaggi visuali.

Sabato 7 ottobre ci sarà la presentazione del workshop del collettivo e agenzia di comunicazione pugliese Immagina, photography and culture, e il laboratorio aperto a persone appassionate di fotografia, editoria, grafica, comunicazione, che si terrà domenica 8 ottobre e si simulerà il flusso di lavoro che c'è dietro la creazione di un’identità visiva, sviluppando il progetto grafico dell'edizione 2024 di Raise Your Zine!