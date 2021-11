Sotto l'incantesimo di Caravaggio: la mostra di Hertha Miessner al Pio Monte della Misericordia

Nella prestigiosa sede del Pio Monte della Misericordia (via dei Tribunali 253), sabato 20 novembre 2021 alle ore 11.00 l’istituzione culturale ART1307 presenta al pubblico napoletano l’opera della fotografa tedesca Hertha Miessner. L’artista che vive e lavora a Monaco di Baviera, dopo il diploma in pittura presso la locale Accademia d’Arte, orienta la sua ricerca a partire dagli anni ’90, verso le nuove tecnologie e si specializza nella tecnica della composizione ed elaborazione a computer fino a giungere ad una vera e propria arte pittorica resa attraverso l’uso del computer.

Ma l’arte della Miessner trova la sua matrice pittorica nella composizione resa attraverso la manipolazione di oggetti, di vecchi frammenti di pellicole fotografiche, o di scarti di tele precedentemente dipinte, che vanno a creare scenografie virtuali di ispirazione barocca nella coloristica e nell’uso del chiaroscuro; un “barocco italiano” legato alla Controriforma, fatto di colori violenti e sanguigni, drappeggio pesante e ricco e di una drammaticità della scena che si confronta con soggetti sacri. L’uso del mezzo digitale permette all’artista di «portare l’interno verso l’esterno in un contrappunto di vicino e lontano, riconoscibile e nascosto, luce piena di colore e profonda oscurità» come lei stessa afferma. «Lasciar apparire cose invisibili, unire quello che non è possibile, trovare nuove modalità». Una ricerca di memoria che si fa oggetto vivo, reale, attuale.

La mostra presenta l’esposizione di sette fotografie di cui una allestita nella Cappella del Pio Monte, e altre sei fotografie alloggiate sulla Scala della Misericordia. Miessner ha esposto in tutto il mondo e le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private. La mostra si pregia del patrocinio del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania e sarà visitabile fino al 20 febbraio 2022 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17.30. Domenica dalle 9 alle 14.30, ultimo ingresso ore 14). Per accedere è necessario esibire il greenpass.