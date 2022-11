Università Parthenope, domani l'ultimo incontro del progetto di studi italo-francese «Variazioni e innovazioni lessicali»

L’utilizzo di varianti terminologiche istituzionali e divulgative per narrare il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità hanno indotto l’équipe di ricerca di lingua e linguistica francese delle Università di Napoli L’Orientale e Parthenope in collaborazione con l’Université Sorbonne Paris Nord e il gruppo di ricerca Do.Ri.F. Socioterminologie et textualité, a realizzare il progetto di ricerca franco-italiano Galilée 2020-2022, «Variazioni e innovazioni lessicali nel campo del clima e della biodiversità in francese e in italiano» - finanziato dall’Uif con l’obiettivo di analizzare le variazioni lessicali nel campo della biodiversità e del clima, in francese e in italiano. A conclusione del progetto, sono state organizzate due giornate di studi sul tema «Variations terminologiques et innovations lexicales dans le domaine de la biodiversité et du changement climatique».

Dopo la giornata del 24 novembre, promossa presso l’Università l’Orientale, il giorno 25 novembre si terrà l’incontro presso l’Università Parthenope: focus degli incontri i fenomeni linguistici della creatività lessicale e neologia, la variazione terminologica nel campo della biodiversità e del cambiamento climatico e, più in generale, la comunicazione talvolta fuorviante che accompagna la «transizione ecologica», con la presenza di rappresentanti di associazioni ambientaliste e biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn.