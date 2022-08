«Vedi Napoli e poi Torni»: alla scoperta dei monumenti e dei luoghi delle 10 Municipalità

«Vedi Napoli e poi… torni», progetto sostenuto dalla Regione Campania e promosso dall’Assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, accanto ai concerti e agli spettacoli (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) delle rassegne «La musica che gira intorno» e «Al Parco in Armonia», propone a cittadini e turisti le visite guidate «Itinerari nelle municipalità» a cura di Arteventi Srl. Il progetto «Vedi Napoli e poi torni» è finanziato dalla Regione Campania con Fondi Poc 2014/2020 - Piano Strategico per la cultura e i beni culturali 2022.

«La street art a Ponticelli, i murales a Scampia e Soccavo e ancora Capodimonte e il centro storico fino a Mergellina, senza dimenticare piazza Dante e Fuorigrotta, Bagnoli, il Vomero e tanto altro – spiega l’assessore comunale al turismo e alle attività produttive Teresa Armato –. Sono questi alcuni degli itinerari guidati nelle dieci Municipalità per il corposo progetto «Vedi Napoli e poi Torni» che fino ad ottobre faranno conoscere aneddoti e curiosità attraverso percorsi noti e tour meno battuti alla scoperta di monumenti, bellezze architettoniche e paesaggistiche. Itinerari per tutti, cittadini e turisti, alla scoperta della nostra città che si conferma anche in questa estate meta preferita dai visitatori di tutte le età, con un notevole aumento di giovani per i quali abbiamo ideato il programma di visite ma anche di eventi musicali che sta piacendo davvero tanto».