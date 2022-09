Venezia a Napoli, il cinema esteso: assegnato il Premio «Autrici Under 40»

Annunciata questa mattina l’assegnazione del «Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini», quest’anno alla sua seconda edizione, nell’ambito della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il premio è a cura di «Venezia a Napoli. Il cinema esteso», l’unica rassegna cinematografica indipendente in collaborazione con la Biennale Cinema, a Napoli dal 25 al 30 ottobre 2022 per la XII edizione. Lo staff della manifestazione sono al Lido da una settimana per selezionare i film e le vincitrici del premio destinato alle autrici under 40, che si distinguono per il loro talento in regia, sceneggiatura, montaggio, direzione della fotografia nell’ambito dei film selezionati nelle sezioni Orizzonti, Orizzonti Extra, Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della critica, con l’intento di valorizzare la giovane autorialità femminile nel ricordo del lavoro e della poetica di Valentina Pedicini che, scomparsa nel novembre del 2020 a soli 42 anni, ha lasciato un segno profondo nel mondo del cinema, testimoniando una visione coraggiosa, etica e delicata del documentario e della fiction.

Sono stati assegnati due premi principali e tre menzioni speciali. Il premio per la miglior regia va a: Isabella Carbonell per «Dogborn», in concorso alla «37esima Settimana Internazionale della Critica» per la capacità di dialogare attraverso la scrittura creativa in un’atmosfera distopica in cui sensazioni ed emozioni dei singoli personaggi, sono egregiamente raccontate mediante immagini profonde e vicine allo spettatore; Cristina Groşan per «Bĕžná Selhány – Ordinary failures» di , in concorso alle «19 Giornate degli Autori», per la freschezza del progetto con ambiziose prospettive, per la capacità dell’autrice di farsi coordinatrice armonica dell’opera e per la partecipazione alla realizzazione del film di giovani figure professionali, in particolare alla direttrice della fotografia e alla sceneggiatrice. Le menzioni speciali con invito a prendere parte alla rassegna a Napoli vanno a: «El Akhira. La dernière reine – The last queen» di Damien Ounouri e Adila Bendimerad, anche sceneggiatrice e interprete; «Da li ste videli ovu ženu – Have you seen this woman?» di Dušan Zorić e Matija Gluščević; «Blue jean» di Georgia Oakley. La Giuria del «Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini 2022», anch’essa tutta al femminile, è composta da: Titta Fiore (giornalista e critico cinematografico e presidente Film Commission Regione Campania), Cristina Piccino (giornalista e critico cinematografico), Anna Masecchia (docente di cinema Università degli Studi di Napoli), Vanessa Picciarelli (sceneggiatrice), Antonella Di Nocera (direttrice della rassegna Venezia a Napoli. Il cinema esteso).

Le vincitrici riceveranno un’opera realizzata dall’artista Antonella Romano dal titolo «Le Partenopi Guerriere» e saranno ospitate a Napoli durante la rassegna per una residenza artistica e per incontrare il pubblico alla proiezione dei film per i quali sono state premiate. Venezia a Napoli. Il cinema esteso, a cura di Parallelo 41 Produzioni, si svolge a Napoli dal 2011 ed è l’unica rassegna cinematografica indipendente in collaborazione con la Biennale di Venezia, che offre una selezione di film dalla Mostra e incontri con attori e registi da tutto il mondo, grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Campania, Film Commission Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli.