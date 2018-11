Al Teatro Summarte la quinta edizione di ​«Jazz&Baccalà»

Giovedì 8 Novembre 2018, 17:17

Al teatro Summarte (Via Roma, 15 – Somma Vesuviana) torna, per la sua quinta edizione, la rassegna «Jazz&Baccalà» che unisce eccellenze gastronomiche del territorio con prodotti tipici, primo fra tutti il baccalà, e grandi nomi nazionali e internazionali del jazz. Il primo appuntamento della rassegna diretta da Elio Coppola, batterista di fama internazionale, in collaborazione con l’associazione culturale Napoli Jazz Club, avrà luogo venerdì 9 novembre con “Gianluca Guidi meets Dea Trio”, un grande tributo dell’attore Gianluca Guidi a Frank Sinatra. “Sono molto felice di inaugurare la quinta edizione di questa rassegna di successo che ogni anno ottiene una grande affluenza di pubblico. Un altro luogo di bellezza che si aggiunge a quelli che ho già visitato in Campania” spiega l’artista, uomo di teatro e vero cultore della musica jazz, impegnato dall’11 novembre nella nuova tournèe del riallestimento della commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”. Per l’occasione Gianluca Guidi sarà accompagnato da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabasso e da Elio Coppola alle percussioni. Lo spettacolo sarà preceduto dalla cena che avrà inizio alle ore 21. “Dalla prima edizione ad oggi abbiamo registrato numerosissimi sold out grazie ad una formula che offre più esperienze sensoriali ad un prezzo popolare – racconta il direttore artistico Elio Coppola, illustrando la rassegna -. Da amante e attento conoscitore del jazz, l’ho voluto proporre in tutte le sue sfaccettature, quello d’autore, americano, europeo o influenzato dalla cultura latinoamericana con l’intento primario di valorizzare il nostro territorio. All’estero, in particolare a New York, si è compresa la funzione commerciale e insieme culturale di questo genere di spettacolo che divide l’evento in due momenti diversi. Le degustazioni anticipano il momento musicale offrendo al pubblico il piacere di questa fusione. Non abbiamo mai avuto difficoltà nel coinvolgere grandi artisti della scena jazz nazionale e internazionale – continua Elio Coppola – e sin dalla prima edizione tutti si sono mostrati felici di partecipare”. Sul palco, nel corso degli anni, si sono alternati nomi come Sarah Jane Morris, Denise King, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Niki Nicolai e Joe Barbieri. Per questa quinta edizione sono in programma, a seguire, Simona Bencini e Mario Rosini in “Wonderland” con Marco Zurzolo special guest, Antonella Ruggero con Claudio Romano, Dado Moroni Italian Trio, Greta Panettieri, Lucio contro Lucio (la vita, la storia e le emozioni di Lucio Dalla e Lucio Battisti) con Sebastiano Somma, Xenia Sextet, Marianne Solivan, Paolo Jannacci, Fabrizio Bosso special guest con Elio Coppola band e Johnny ‘O Neal Trio “’O Neal is back”.Tavolo più degustazione € 22,00Posto a sedere (platea non numerata) € 15,00 + prevPer info: 081/3629579