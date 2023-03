Alessio Lardini e la partnership con Michele Franzese Moda per la collezione Primavera – Estate 2023

Partnership d’eccezione fra il know-how sartoriale di Lardini e la tradizione storica di Michele Franzese Moda: la collezione Primavera – Estate 2023 del brand Lardini è stata presentata in anteprima a Napoli nel corso di un cocktail party svoltosi nello store di Michele Franzese in Via Morelli / Piazza dei Martiri, dove i due nomi di eccezione della moda italiana si sono ritrovati per mostrare per la prima volta le creazioni Lardini ai numerosissimi e prestigiosi amici e ospiti del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport e dell’imprenditoria intervenuti.

Tra questi ultimi, accolti da Michele Franzese con la moglie Milena e dal brand manager Alessio Lardini con Giacomo Alfaroli, presenti alla serata anche gli attori di «Mare Fuori» Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio (Carmela e Salvo nella serie in onda su Rai2 ), Arturo Muselli (Enzo Sangue blu in Gomorra e in queste settimane su Rai1 in “Resta con me”), il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentis, l’ex capitano azzurro Paolo Cannavaro, attrici e cantanti come Anna Capasso, Giovanna Rei, Claudia Megrè, Diletta Acanfora, e per il mondo della moda Enzo Nasti.