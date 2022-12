Altri Natali, il programma degli spettacoli del weekend a Napoli

Un week end in città, ricco di appuntamenti, con gli spettacoli proposti da Altri Natali, la manifestazione promossa dal Comune di Napoli in calendario per l’intero mese

di dicembre.

Di seguito gli appuntamenti previsti fino a domenica 18.

Venerdì 16 dicembre

Musica, cinema, danza e laboratori creativi

Musica classica, canzone italiana e world music caratterizzeranno il programma musicale, nella Basilica del Carmine Maggiore, il coro Mysterium Vocis e l’Artemus Ensemble alle 20.30 daranno vita a «Verba pastorum», concerto incentrato sulla produzione musicale che si sviluppò nell’antico conservatorio di S. Maria di Loreto. Dal canto suo, l’orchestra I Filarmonici di Napoli eseguirà musiche di Corelli, Pergolesi e Mozart nella chiesa di S. Maria della Purità, a partire dalle 19.00 (con replica domenica 18 alla stessa ora).

Un tributo a Rino Gaetano e alle sue canzoni animerà, invece, il centro Il Poggio dalle 20.00, grazie alle parole e ai suoni di Michelangelo Iossa e Osvaldo Bianchi.

Gli Ars Nova si esibiranno nella Basilica di San Severo fuori le mura, nell’ambito della

terza giornata della rassegna «Take me to church – Film edition» che, dalle

19.00 alle 20.30, prevede anche la proiezione del film «Rosa Pietra Stella»

di Marcello Sannino.

Proiezione mattutina per il festival «Cortisonanti», che alle 10.30 proporrà al cinema Pierrot la pellicola «Loving – l’amore deve nascere libero» di Jeff Nichols.

Pomeridiano, invece, l’appuntamento con la rassegna «Neapolis-Persia», che alle 19.00 porterà ad Area 35 il film «The wasteland» di Ahmad Bahrami.

«Convitati di pietra», spettacolo di danza in programma al teatro I-KRE’ di via Toscanella alle 21.00. La danza sarà anche al centro di due laboratori creativi, rispettivamente allestiti dalla compagnia Movimento Danza presso il complesso scolastico «Alpi-Levi» a Secondigliano (h 15.30) e dall’associazione Le Kassandre nei locali dell’Auditorium Novecento (h 14.00). Sempre nella sala di via De Marinis si svolgerà un corso di canto corale multietnico per voci femminili a cura della Bagarija Orkestar, con inizio alle 10.00.

Per i più piccoli, iniziative nello spazio comunale Piazza Forcella, che a partire dalle 17.00 ospiterà una lettura collettiva di «A Christmas Carol» di Charles Dickens e poi un laboratorio teatrale per genitori e bambini, e a piazzetta Totò, dove dalle 16.00 si susseguiranno spettacoli di burattini a cura della storica famiglia Ferraiolo.



Sabato 17 dicembre

La resistenza negata di Fortunato Calvino al Kodokan e la Falaut Flute Orchestra nella chiesa evangelica luterana

Si intitola «La Resistenza negata» uno degli eventi più significativi

presenti nel cartellone di Altri Natali. Basato su un testo di Fortunato Calvino, lo spettacolo teatrale rievoca le Quattro giornate di Napoli attraverso i racconti che il partigiano Arcangelo fa al giovane nipote. Nelle sue parole rivive la ribellione della città ai nazifascisti, ma soprattutto viene ricordato il ruolo da protagonisti che ebbero donne e

femminielli, eroi spesso dimenticati dalla storiografia ufficiale.

«La resistenza negata» andrà in scena alle 20.00 nel centro Kodokan di piazza Carlo III, con repliche domenica 18 alle 18.00 e lunedì 19 dicembre alle 9.30, all’interno della rassegna «Le famiglie che costruiamo, le famiglie che difendiamo» curata dall’associazione Antinoo Arcigay Napoli.

Nella giornata di sabato alle 21.00 e poi domenica 18 alle 18.00, teatro anche nella Basilica di Santa Maria alla Sanità con «Il figlio-il presepe favoloso», il racconto del Natale attraverso le figure del presepe napoletano, a cui daranno voce e volto gli attori Nuovo Teatro Sanità.

La chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi vedrà, invece, l’allestimento di «Errori», spettacolo con testi di Gabriel Garcia Marquez e Julio Cortazar recitati da Rosalba Di Girolamo e messi in musica da Federica Ottombrino, inizio previsto alle 19:00. Spazio al cinema con i film «Nimble fingers» di Parsifal Reparato, nella Basilica di San Severo fuori le mura dalle 18.00, e «12 O’ Clock» di Sajad Soleymani, ad Area 35 alle 19.00.



Le esibizioni musicali di sabato 17 dicembre prenderanno il via con «Parade

Natale Pulcinella», performance itinerante nelle strade di Forcella in programma dalle 11.30 alle 13.00, proseguiranno con la Napoli Mandolin Orchestra e Lello Giulivo in «Il presepe cantato», alle 11.30 nel complesso di San Severo al Pendino (replica domenica 18 alla stessa ora), e siconcluderanno con il concerto «Gli altri Flauti» della Falaut FluteOrchestra diretta da Paoli Totti, previsto nella chiesa evangelica luterana alle 20.00.



Domenica 18 dicembre

In nome della madre di Erri De Luca

La programmazione di domenica 18 dicembre avrà inizio alle 11.00 nella chiesa di San Giorgio Maggiore con «Natali nel mondo», un ciclo di letture teatralizzate per bambini. Dedicato a loro anche il laboratorio-gioco «Verso la notte del canto di Natale», in programma per tutta la mattinata presso il Teatro dei piccoli.

Nel segno di Erri De Luca, invece, la proposta del Teatro Il Pozzo e il Pendolo, che dalle 12.00 vedrà Paolo Cresta e Giulio Martino interpreti di un originale adattamento del romanzo breve «In nome della Madre» con la regia di Annamaria Russo.

Per gli appassionati di cinema, i film da rivedere saranno due: «Fino ad essere felici» di Paolo Cipolletta, nella Basilica di San Severo fuori le mura dalle 18.00, e «Shadi» di Maryam Khakipour, ad Area 35 alle 19.00.

Il cartellone domenicale di Altri Natali si completerà con quattro spettacoli musicali. L’Ensemble Barocco «Accademia Reale» e la soprano Roberta Andalò proporranno «La cantata a voce sola per il Santo Natale nella Napoli barocca» nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano ai Banchi Nuovi, con inizio alle 19.00. Nella Basilica di S. Francesco di Paola il concerto «Aria de’ pifferi» vedrà esibirsi dalle 19.15 Marco Giacintucci, alla zampogna, cornamusa, mandolino e violino, e Walter D’Arcangelo, al cembalo. In

scaletta musiche natalizie del ‘700 napoletano.

Alle 20.00 la band ‘O Rom sarà in concerto al TAN Teatro Area Nord e alle

20.30 Salvatore Mattiello suonerà al Centro Asterix.



Il programma dettagliato delle rassegne che compongono il cartellone di

Altri Natali e le modalità di partecipazione ai singoli eventi sono consultabili sul sito del Comune di Napoli.