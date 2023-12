Aon inaugura i nuovi uffici a via Medina: nel cuore della città, vicino alle aziende del Sud

L'azienda Aon, leader nel settore dell'intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, annuncia il cambio di sede a Napoli. L'azienda si sposterà al sesto piano di un importante edificio all’angolo tra via Municipio e via Medina, di fronte al Maschio Angioino, fortificando,così, visibilità e prestigio.

I nuovi uffici sono realizzati seguendo il concetto di «agile working», ovvero intendono perseguire l'obiettivo di promuovere un ambiente lavorativo fatto di collaborazione, dinamicità e soprattutto, benessere dei dipendenti.

La volontà dell'azienda è quella di garantire un servizio sempre migliore ai propri clienti e come dice Carlo Spinetta, Vice Direttore Generale e Head of Geographies Centro Sud Italia di Aon, “Testimonia l’importanza dell’area e il nostro impegno a stringere e fortificare partnership con il tessuto economico-imprenditoriale campano e le comunità locali".