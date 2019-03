Architetti e designer, ecco il concorso di «Napoli Moda Design»

Giovedì 14 Marzo 2019, 21:43

NapoliModaDesign è la rassegna, alla sua quarta edizione, diretta dall’architetto Maurizio Martiniello che da sempre si prefigge come obiettivo l’integrazione fra le diverse realtà locali e nazionali nei settori di Moda e Design. Ora con il patrocinio di Ordine degli Architetti, Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura, DBE (Design for the built environment) e Adi Campania (Associazione per il disegno industriale) indice un concorso nazionale in “Arredi e complementi di arredo non di produzione industriale”.NapoliModaDesign è una piattaforma di scambio e di crescita professionale che favorisce nuove sinergie sul territorio tra architetti, artigiani, piccole/medie e grandi imprese, avvicinando i designer al mondo dell’artigianato e delle aziende produttrici e mettendo in evidenza quelle che sono le tendenze sviluppate negli ultimi anni o quelle nascenti in ambito progettuale e culturale.«Quest'anno, per la prima volta, NapoliModaDesign - spiega l’architetto Martiniello - sviluppa, in collaborazione con i dipartimenti universitari, il mondo associazionistico e l’Ordine degli Architetti che hanno concesso il patrocinio, un progetto rivolto a tutti i professionisti, giovani e meno giovani. Grazie alla rete, quindi, con gli Enti locali che hanno aderito all’iniziativa, ho bandito un concorso che si divide in due sezioni: A1 per i progetti già realizzati oppure per i prototipi e A2 per le proposte progettuali. Sono fiero di questo bando e che sia d’auspicio per altre nuove e solide proposte creative, perché la nostra regione necessita di uno sviluppo più capillare, in particolar modo nei settori di Moda e Artigianato, che da sempre ci permettono di distinguerci nel mondo per eccellenza e tradizioni». I lavori dei primi 20 classificati (5 sezione progetti e 15 progetti realizzati/prototipi) saranno valutati da una giuria di esperti costituita dagli enti organizzatori e saranno esposti all’interno della mostra NapoliModaDesign che si terrà dal 27 aprile al 5 maggio, presso il Centro Congressi Federico II, in via Partenope 36 Napoli. La proclamazione del/dei vincitori avverrà durante l’opening del 26 aprile 2019 ore 21:00 c/o il Palazzo dei Congressi Federico II. Tutte le info per partecipare sono scaricabili dalla pagina Facebook NapoliModaDesign oppure dal sito www.napolimodadesign.it.I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.