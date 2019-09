È napoletano il campione del mondo dei pizzaiuoli

Giovedì 19 Settembre 2019, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 09:17

Il napoletano Ciro Magnetti ha vinto il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo-pizza napoletana Stg al termine della diciottesima edizione della competizione che si svolta nell'ambito del Napoli Pizza Village. Innamorato del suo mestiere, nel 2015 vinse il campionato nella categoria pizza a metro con Terra Mia un omaggio agli ingredienti campani e nel 2016 fu vicecampione Stg e lo scorso anno trionfò nella categoria pizza di stagione. Ha ideato anche la pizza per Amatrice. Oltre seicento i partecipanti provenienti da diversi Paesi e quest'anno c'è stata una importante novità: l'introduzione della categoria Pizza contemporanea. Tanti i pizzaiuolo premiati: Severino Labate categoria pizza più larga, Simone Ingrosso fa doppietta e si aggiudica la categoria pizza più veloce e freesyle, Davide Salvo pizza fritta, Mario Kim pizza di stagione, Giuseppe Cutraro pizza contemporanea (secondo posto per Vincenzo Capuano, risultato importante perché si trattava del debutto di questa categoria), Mirko D'Agata pizza in teglia, Laura Meyer categoria pizza americana, Giuseppe Cardone categoria pizza classica, Giuaeppe Esposito senza glutine, Nicholas Somma pizza in pala.