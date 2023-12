Capodanno 2024, il Gran Hotel Parker's celebra il mito di James Bond e i 60 anni di «Goldfinger»

“Si vive solo due volte” e una delle migliori occasioni per farlo è sicuramente Capodanno. Napoli è sempre stata protagonista di grandi festeggiamenti per la notte di San Silvestro tra concerti, serate ed eventi a tema che ravvivano i locali e le strade della città. Un'aria di festeggiamenti che è solo aumentata nel post pandemia dopo anni fatti di limitazioni, proibizioni e, soprattutto, l'impossibilità di godersi un buon cenone di Capodanno. Per chi volesse vivere un ultimo giorno dell'anno all'insegna di qualcosa di diverso, più anticonvenzionale e che racconti una “storia”, in città ogni anno vengono organizzati moltissimi eventi a tema disponibili per tutti e che aiutano a trascorrere una serata che potrebbe diventare indimenticabile. In occasione dei sessant'anni di Goldfinger, terzo capitolo della saga di James Bond, il Grand hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele ha organizzato un evento interamente dedicato all'agente segreto al servizio di Sua Maestà più famoso ed amato del mondo dell'intrattenimento.

Un mito del cinema che parte nel 1962 e che arriva fino ad oggi, con una temporanea pausa dopo l'uscita di No Time to Die nel 2021, ultimo film che ha visto l'attore inglese Daniel Craig nei panni di James Bond. A sei decenni di distanza dall'inizio del franchise, però, se si dovesse scegliere una pellicola capace di riassumere l'essenza del personaggio sarebbe sicuramente Goldfinger, primo film della saga a inserire al suo interno tutti gli elementi diventati iconici dell'agente segreto: Martini, Aston Martin e una passione conclamata per le donne. Per quanto sia una realtà figlia del suo tempo, James Bond continua ad avere un fascino particolare che attrae ancora oggi il pubblico.

Già lo scorso anno l'hotel Parker's propose una iniziativa di questo tipo ma sembra che per festeggiare l'arrivo del 2024 sia stato progettato qualcosa di ancora più grande.

Le atmosfere di Godlfinger saranno riproposte in allestimenti interni all'hotel e nel ristorante che nei suoi menù citerà in tutto e per tutto il film del 1962. Gli ospiti avranno la possibilità di essere accolti in una suite dedicata a 007 con un drink bar che proporrà tutti i cocktail più iconici del film e dell'intera saga di Bond. L'evento sarà aperto da una mostra organizzata chiamata «Parker's meet Bond» che ospiterà oggetti a tema, autografi, cataloghi, dischi originali e anche l'iconica DB5, l'Aston Martin di James Bond. Ciò che lega Napoli al personaggio ha radici profonde. Nel corso della sua vita, Ian Fleming ha fatto due viaggi a Napoli, uno alla fine degli anni '30 e un altro all'inizio degli anni '60. Durante la sua permanenza in città, lo scrittore ammise che il centro partenopeo sarebbe stato una ambientazione perfetta per un romanzo di spionaggio. Un'altra coincidenza che lega l'hotel a James Bond convolgerebbe invece dei legami avuti tra il fondatore della struttura e il padre di Ian Fleming, avvocato e eroe di guerra pluridecorato. Al suo interno l'albergo ospita, tuttora, Bidder bar – Bond Point 0025, un bar vista mare che ha nel suo menù tutti i 283 cocktail citati in un raccolta pubblicata dalla fondazione a nome di Ian Flaming. Insomma, potrebbe essere un modo originale per trascorrere la notte di San Silvestro e immergersi nelle atmosfere di una delle realtà più affascinanti del cinema commerciale europeo.