Carnevale in vigna per i 20 anni di casa Setaro

«Carnevale in vigna» è l’iniziativa pensata da casa Setaro per condividere la gioia e l’allegria della festa del carnevale in un annata davvero speciale. Quest’anno, infatti, l’azienda spegne 20 candeline dalla nascita: un anniversario importante che la cantina vuole festeggiare con una serie di eventi in programma per tutto il 2024 «per ricordare quel momento del 2004 - spiega Massimo Setaro - in cui iniziò ufficialmente questa avventura».



Domenica 11 febbraio, ore 11 (in caso di avversità meteorologica incontro alle ore 12), l’appuntamento è in vigna a via Cifelli 10b a Trecase, un luogo sospeso tra Vesuvio e mare: gli ospiti avranno la possibilità di fare una passeggiata in vigna per conoscere meglio la filosofia aziendale e la bellezza del territorio attraverso il racconto delle sue peculiarità.

Per i bambini, sono previste diverse attività ludiche in compagnia di animatori già dall’arrivo in vigna.



Per pranzo (ore 13), menù tradizionale di carnevale con antipasti - tris di fiori di zucca ripieno, polpetta di patate filante, involtino di zucchina ripiena -, primo piatto «le tre lasagne» - classica napoletana, bolognese e vegetariana con carciofi-; secondo piatto con polpette di ragù accompagnate da cips di patate. Infine, dolci carnevaleschi con chiacchiere e sanguinaccio, migliaccio. Al pranzo sono inclusi i vini casa Setaro. Per i bambini, menù kids con lasagne classiche e polpette con cips.

Prima dei dolci, sarà possibile partecipare a «Giù la maschera»: un blind tasting alla scoperta dei vini dell’azienda condotto dal sommelier e delegato Ernesto LaMatta di Ais Vesuvio, partner dell’iniziativa.

Alle ore 17, avrà inizio uno spettacolo teatrale «Pulcinella e le sette disgrazie» che unirà grandi e piccini prima dei saluti finali.

Per info e prenotazione (obbligatoria), è possibile contattare casa Setaro nei seguenti modi:

Tel/WhatsApp: +39 351 542 4946

via mail: info@casasetaro.it

Il dress code consigliato per la domenica è: abiti e scarpe comode. È possibile taggare le proprie foto/video aggiungendo l’hashtag #20annicasasetaro