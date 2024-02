A Città della Scienza la prima edizione della «notte in maschera»

Un nuovo affascinante modo di prepararsi al carnevale, perdendosi in un cielo stellato. Un’esperienza straordinaria che porterà i bambini in un viaggio emozionante tra le stelle e la scienza: città della scienza presenta la prima «notte in maschera» dedicata ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni. La serata inizierà con un entusiasmante pizza-party e coinvolgenti laboratori creativi, dove i piccoli potranno mettere alla prova la loro creatività e scoprire il lato divertente della scienza.



La notte proseguirà con una festa in maschera, dove i bambini avranno l’opportunità di sfoggiare i loro costumi più stravaganti e originali.

Il momento culminante della serata sarà dormire sotto le stelle del planetario, sistemando i sacchi a pelo sotto il cielo stellato del planetario, per un’esperienza magica e indimenticabile.