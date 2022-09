Città della Scienza, quarta edizione di Partenoplay: il festival del gioco per tutti

«Il gioco – dichiara l’assessore Trapanese – è la continua scoperta, anche dei propri limiti e la possibilità di superarli, da soli o in compagnia. Il gioco è un momento di crescita e condivisione che aggrega famiglie e rende migliori gli spazi urbani».

Si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 10:00 alle 17:00, presso Città della Scienza, via Coroglio 57, la quarta edizione di Partenoplay Festival del gioco per tutti. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali e realizzato dalla cooperativa sociale Progetto uomo in collaborazione con fondazione Idis Città della Scienza.

Un festival in cui sperimentare il gioco 3-99 anni e gli effetti che ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative. A Partenoplay collaborano oltre venti realtà campane di gioco e attività culturali per bambini e famiglie. Un momento di incontro e confronto per giocare con tutta la famiglia dedicato a bambini, adulti e appassionati. Il gioco è di volta in volta una lingua, una modalità, uno strumento, una possibilità, un obiettivo, ed è trasversale per età, provenienza, abilità, condizione sociale, credo religioso.