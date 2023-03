«Cremano Film Festival», al via la prima edizione della rassegna dedicata ai corti con sfondo sociale

Prende il via il «Cremano Film Festival», la prima edizione della rassegna cinematografica dedicata ai corti con tematiche sociali, che il sindaco Giorgio Zinno ha messo in campo insieme al il vice sindaco Pietro De Martino, attraverso l’Osservatorio Cinematografico Vesuviano presieduto da Monica Todino. L’obiettivo è creare un’annuale vetrina di riferimento dedicata alle migliori produzioni di cortometraggi ed inserire San Giorgio a Cremano tra le città protagoniste del cinema italiano. Direttore del Festival sarà Massimo De Matteo, attualmente impegnato nella fiction «Il Commissario Ricciardi».

Il Cremano Film Festival è qualcosa di più di un festival tradizionale. Ha come imperativo l’utilizzo di nuove forme di linguaggio audiovisivo e come ispirazione, le tematiche sociali. Sono già tanti i corti arrivati, ma c’è ancora tempo fino al 18 marzo 2023 per candidare il proprio lavoro, direttamente sul sito. La partecipazione è gratuita e tra i premi vi sarà anche il «Cremano Different», riservato alle scuole. Gli studenti inoltre, parteciperanno ad una masterclass di cinema con Antonio Milo e Gianni Parisi, entrambi attori di tante fiction, film e serie tv, tra cui «Resta con me», attualmente in onda su Rai 1.

I lavori saranno selezionati da una giuria tecnica composta, oltre che dai nomi già citati anche da docenti della Federico II, da esperti in cinematografia e da esponenti, soci dell’OCV. I premi saranno attribuiti durante l’evento conclusivo del 29 aprile 2023 a San Giorgio a Cremano, con madrina d’eccezione la straordinaria Nunzia Schiano e la partecipazione di numerosi attori e registi del panorama cinematografico nazionale.

«La vocazione artistica è da sempre un punto di forza della nostra città – ha detto il sindaco Giorgio Zinno - riconosciuta ormai come fucina di talenti nelle varie discipline dello spettacolo. In particolare rispetto al cinema, da Massimo Troisi in poi sono nati qui a San Giorgio a Cremano, tantissimi attori, registi, sceneggiatori ecc..a cui quest’anno dedicheremo per la prima volta il Cremano Film Festival. Creiamo opportunità, valorizziamo i talenti, premiamo eccellenze».