Faito Docu Festival, cortometraggio con le star più famose di TikTok

Costumi, usi e abusi di uno dei social più in voga non solo tra le giovani generazioni. Un viaggio in compagnia di alcuni dei personaggi che fanno maggiore tendenza, nel bene e nel male. Tutto questo è «T'aggio visto 'ncopp a Tik Tok», il corto nato da un'idea di Gaetano Cuomo e Giovanni De Liguori che verrà presentato e proiettato fuori concorso in anteprima assoluta mercoledì 27 luglio al Faito Doc Festival, la rassegna internazionale che quest'anno raggiunge il traguardo delle quindici edizioni, in programma fino al 27 luglio a Vico Equense ( Napoli) e la cui direzione artistica è curata da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro.

«T'aggio visto 'ncopp a Tik Tok» in poco meno di dieci minuti permette di fare una veloce, divertente e puntuale panoramica tra alcuni dei video dei tiktoker campani più in voga: dalla «star» Rita De Crescenzo ad Armando Cobucci Sparadais (di Paestum); da Wonderpiera, famosa per il remake in dialetto napoletano di «I feel good» di James Brown ad Emilio Borrelli, Sandokan di Acerra; dalla pornostar di Pompei Valentina Nappi al cantante Gigione fino al comico Francesco Paolantoni, che ritiene che il «corsivo» - lo slang nato a Milano e reso famoso da Elisa Esposito - si parla da molto più tempo a Pozzuoli. E ancora: pseudo camorristi che emulano, ma si potrebbe dire «scimmiottano», i personaggi di Gomorra fino a perfetti sconosciuti che si lanciano in balletti, raccontano barzellette, illustrano i loro pensieri alla ricerca di una popolarità che forse non arriverà mai.

«In the future everyone will be world-famous for 15 minutes»: la profezia di Andy Warhol - afferma Giovanni De Liguori - trova la sua più diretta e feroce realizzazione con i video di TikTok, che regalano fama e notorietà ai suoi più audaci protagonisti. Con tutto ciò che ne consegue: follower, sponsor, invidia, minacce, critiche (queste ultime prontamente ribattute, sempre a mezzo TikTok). Al di là del folclore e delle spesso amare risate, ciò che ne viene fuori è probabilmente la fotografia più reale ed impietosa di una gran parte del Paese reale. «É da più di un anno che seguiamo ogni giorno i video made in Naples - gli fa eco Gaetano Cuomo - e ci siamo imbattuti in contenuti a volte interessanti, altre volte trash. Ci piace concludere dicendo che tutto sommato però i napoletani anche su TikTok irrompono con la loro innata creatività».

«Il Faito Doc Festival è il luogo della 'sperimentazione creativà, dell'immaginazione che trova una forma sullo schermo. Dove i sogni diventano possibili quando si cammina in molti e in empatia con gli altri e con la natura», concludono gli organizzatori della rassegna.