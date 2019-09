Festival del Peperoncino a Napoli, iniziative piccanti in città

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccante per passione. Dal 7 al 13 ottobre in piazza Carità l’Associazione Eccellenza in Piazza presenta per il secondo anno consecutivo il Festival del Peperoncino, dedicato alla spezia più amata nel mondo con prodotti tradizionali e abbinamenti piccanti.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli- assessorato al Commercio, aderisce al progetto “Scegli Napoli”, promosso nell’ambito della delega Napoli Città Autonoma, per sensibilizzare i cittadini all’acquisto di prodotti realizzati da aziende del territorio per favorire lo sviluppo economico locale.Tante le proposte gourmet piccanti: dalla birra habanero al casatiello all’Nduja, dalle creme al pepper al cioccolato al peperoncino, dai salumi alla sfogliatella.La rassegna con un programma ricco di iniziative coinvolge anche quest’anno l'Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante e il Consorzio del Peperoncino di Diamante. Ogni giorno dalle ore 9.30 fino alle 22 tante novità come la mostra “Peperoncini dal Mondo”, degustazioni piccanti. Martedi’ 8 alle ore 18.30 presentazione e degustazione della Pizza PP- PietroPaolo (bufala, pomodorino del piennolo e peperoncino, olio extravergine) ideata per l’occasione dalla “Pizzeria Mattozzi” in piazza Carità. Mercoledi’ 9 alle ore 18.30 Il Peperoncino di Diamante incontra la “Partenopea” dibattito sui benefici del Peperoncino ed il suo utilizzo sulla pizza.All’incontro parteciperanno:Flavia Sorrentino - Delegata all’autonomia del Comune di NapoliEnzo Monaco - Presidente Accademia Nazionale del PeperoncinoEnzo Coccia - La Notizia Pizzeria.Balli suoni e canti del folclore popolare - “Suoni della Tradizione” di Antonio Faiello.