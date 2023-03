Giornata nazionale di Dante Alighieri, si ripercorre la Divina Commedia con una visita teatralizzata al Lapis Museum di Napoli

Per il cosiddetto Dantedì la compagnia Tappeto Volante mette in scena L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel centro storico di Napoli.

Una speciale visita teatralizzata che porterà il Sommo Poeta a compiere il suo viaggio escatologico in compagnia dei visitatori. Dante incontrerà i celebri personaggi che animano la Divina Commedia: da Virgilio a Paolo e Francesca, da Caronte a Beatrice.

L’appuntamento è per sabato, 25 marzo 2023, a partire dalle ore 18 al percorso sotterraneo del LAPIS Museum. La Giornata nazionale di Dante Alighieri (nota anche come Dantedì) è stata istituita nel 2020 e corrisponderebbe al 25 marzo del 1300, giorno in cui, secondo la tradizione, il Sommo Poeta si sarebbe perso nella “selva oscura”, iniziando il suo viaggio nell’oltretomba, come descritto nella sua famosissima opera.

Il Dantedì nasce con l’intento di promuovere la conoscenza e l’apprezzamento della figura di Dante, della sua opera e, più in generale, della cultura italiana. Il LAPIS Museum, in collaborazione con la compagnia Tappeto Volante, celebra così questa giornata con un evento per appassionati.