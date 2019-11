Settant'anni di rapporti diplomatici: l'Indonesia festeggia a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diplomatici e non solo alla Mostra d'Oltremare di Napoli per il 74imo anniversario dell'Indipendenza della Repubblica di Indonesia e dei 70 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Indonesia, un'occasione importante che ha motivato la presenza in città dell'ambasciatore della Repubblica di Indonesia in Italia, S.E. Esti Andayani, e del console generale onorario di Indonesia a Napoli Giuseppe Testa. Ad accogliere con loro gli ospiti anche il vice ambasciatore George Lantu ed il consigliere delegato della Mostra d’Oltremare Valeria De Sieno, che hanno dato il benvenuto quindi al sindaco di Napoli Luigi De Magistris ed il viceprefetto vicario Luca Rotondi.Gli ospiti Indonesiani ed i partecipanti sono stati poi coinvolti dalle immagini della Fontana dell’Esedra nonché da spettacoli di danze tradizionali indonesiane come la LenggangKipas di Yogyakarta, NaikonosLarik Dance di East Nusa Tenggara seguiti da performance di musica di Sasando, con uno strumento di East Nusa Tenggara, e di Kendang dell’Isola di Sumatra. Una serata nel segno dello scambio culturale quindi che ha visto protagonisti anche l'ambasciatore di Serbia Goran Aleksic, il sindaco di Pompei Pietro Amitrano, il presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo, il Generale Vittorio Tomasone Comandante Interregionale dei Carabinieri, il Colonnello Domenico Napolitano Comandante della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, il Rettore della Parthenope Alberto Carotenuto, il presidente della Confcommercio partenopea Massimo Vernetti e del Tribunale di Nola Luigi Riccardi nonché Roberto e Gino De Laurentiis, Hubert Bowinkel, Marcella Testa, Jacopo Fronzoni, Mariano Bruno, Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli ed i consoli di Serbia Marcello Lala, del Portogallo Maria Luisa Cusati, dell'Ecuador Maria Grazia Alvarez, dell'Islanda Gianluca Eminente, delle Filippine Francesca Giglio, del Salvador Renato Di Gianni, di Zambia Francesco Cossu, di Mauritania Francesco Napolitano, del Kazakistan Sergio Moscati, del Bangladesh Fiorella Breglia.