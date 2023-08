Ischia, torna a sfilare il corteo in costume storico di Sant'Alessandro

E' ufficiale, a Ischia torna il maxi corteo in costume storico d'epoca di Sant'Alessandro con i suoi oltre 300 figuranti che sfileranno per le strade cittadine, sfoggiando abiti che raccontano storie dell'ìsola e di personaggi che hanno vissuto l'isola, in un arco temporale che va dalla Magna Grecia alla Belle Epoque. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Enzo Ferrandino che ha tenuto la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa assieme agli organizzatori ed ai rappresentanti dell'associazione del borgo di Sant'Alessandro.

«L'appuntamento - ha detto Ferrandino - è per il 26 agosto prossimo, con un corteo in costume storico d'epoca che segna il ritorno di questa bella tradizione popolare ed artistica nella nostra Ischia».

Una tradizione che dunque si rinnova sulla scorta del folklore locale e dell'attivismo di una proloco che - tranne che per un numero limitato di anni per problemi come quello della pandemia - non ha mai voluto saltare l'appuntamento con questa festa popolare di fine agosto.

Si parla di 300 figuranti ma il numero potrebbe essere anche più elevato grazie anche a nuovi innesti nella narrazione di questo evento, che avrà anche quest'anno una grossa valenza scenografica e metterà in mostra costumi non solo assai belli e raffinati ma in alcuni casi veri e propri pezzi da collezione, frutto di una sartorialità altamente professionale.