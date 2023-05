Maggio dei monumenti 2023: gli appuntamenti dell'ultima settimana

Ultima settimana di programmazione per l’edizione 2023 del maggio dei monumenti, manifestazione promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana. Il calendario degli eventi in programma dal 31 maggio al 4 giugno prenderà il via con l’incontro tra Antonio Capuano e gli studenti della Federico II e dell’Accademia di Belle Arti, previsto per mercoledì 31 maggio alle ore 10.00 presso L’Asilo, vico Giuseppe Maffei 4. La retrospettiva dedicata al regista partenopeo proseguirà, nella stessa giornata, con la proiezione del film “Pianese Nunzio, 14 anni a maggio”, al cinema Metropolitan alle 21, e si concluderà giovedì 1° giugno con la riproposizione di “Giallo?” e “Bagnoli Jungle” al cinema Astra.

Invece venerdì 2 giugno alle 19 Pietra Montecorvino si esibirà nel chiostro dell’hotel Palazzo Caracciolo, proponendo un concerto speciale dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della nostra città. Ad accompagnarla ci saranno Erasmo Petringa e Daniele Brenca. Stessa location e stessi orari anche per gli spettacoli “A cruda voz”, con la cantante e violinista Lavinia Mancusi e il fisarmonicista Mauro Menegazzi (sabato 3 giugno), e “Rito vocale elettronico”, con la cantante e musicologa Laura Cuomo (domenica 4 giugno).

Dopo le affollate visite dello scorso weekend, il parco archeologico del Pausylipon torna protagonista, ospitando una due-giorni dedicata alla danza aerea. Si intitola, invece, “I cieli di Partenope” il ciclo di reading letterari che terrà banco al Teatro Tram ( da venerdì 2 a domenica 4 giugno alle 19. Letture e interventi musicali indagheranno i miti di Partenope, Selene e Icaro attraverso le parole, tra gli altri, di Matilde Serao, Italo Calvino, Giacomo Leopardi. Infine, domenica 4 giugno, lo spazio comunale Piazza Forcella sarà animato da laboratori didattici per bambini dai 10 ai 15 anni curati dall’artista Rosy Rox.