«HospitalitySud», a Napoli l'evento dedicato al settore alberghiero

HospitalitySud, dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, avrà luogo mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024 a Napoli, presso la Stazione Marittima.

L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, è il prestigioso appuntamento del Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati, consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, gglamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme.

Gli addetti ai lavori potranno visitare il salone espositivo per incontrare le aziende, che rappresentano numerosi settori merceologici, e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse.

HospitalitySud annualmente propone due focus, ossia aree tematiche sviluppate all’interno del salone espositivo con seminari e incontri a cura di esperti:

Design&Contract: per incontrare architetti, aziende e hotel protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy; per conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni.

Con la partecipazione di Alessia Galimberti Architect & Founder Alessia Galimberti Studio, Michela Locati Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza, Roberto Ziliani Presidente Slamp SpA, Vice Presidente AssoLuce di FederLegnoArredo, Luigi Mario Ceruti Puricelli Presidente Puricelli SpA, Presidente Plastica, Chimica e Farmaceutica di Confindustria Lecco Sondrio, Giorgio Caire di Lauzet Amministratore Delegato di Dream&charme srl e numerosi manager di prestigiosi hotel campani.

«Sempre più aziende del design si avvicinano al mondo del Contract, ritenendo questo settore un’opportunità di crescita.

Per i professionisti affidarsi a fornitori fidati, che possano produrre mobili e soluzioni per l’arredo di hotel, bar, uffici e ristoranti e specializzati nella gestione di un progetto complicato, risulta essere un vantaggio importante che porta allo svolgimento impeccabile del progetto e conseguentemente al suo successo», afferma Alessia Galimberti.

L’attività di divulgazione sta interessando oltre 30.000 strutture alberghiere ed extralberghiere del Centro Sud Italia che avranno accesso gratuito con la possibilità di registrarsi prima attraverso la piattaforma.