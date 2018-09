«Napoli Arte & Rivoluzione», kermesse artistica al Maschio Angioino

Martedì 18 Settembre 2018, 19:58

L’arte come linguaggio della libertà contro ogni forma di oppressione e discriminazione. Al via la V edizione del premio artisticoun percorso di recupero della memoria storica attraverso l’arte. Da lunedì 24 al 30 settembre, le sale Vesevi e Armeria del Maschio Angioino ospiteranno le opere di pittori, scultori e fotografi chiamati a confrontarsi con i principali episodi della nostra storia in cui il popolo napoletano ha trovato una spinta comune per combattere il suo oppressore.Il premio nasce da un’idea della curatricecon il gruppo rivoluzionART/creativiATTIVI, in collaborazione sin dalla prima edizione con la V Municipalità e l’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. L’edizione 2018 coincide con i 70 anni dall’entrata in vigore della nostra costituzione e rientra nel calendario delle celebrazioni del 75° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli volute dall’assessorato alla cultura che l’ha inserito tra le sue manifestazioni di interesse.Ad aprire l’esposizione il 24 settembre alle ore 18 una performance del percussionista Giovanni Imparato, in calendario un dibattito sul volume di Giuseppe Aragno “Le 4 giornate di Napoli” e il giorno della premiazione, la visione del film “Bruciate Napoli” di Armando Delehaye. Tra gli interpreti Anna Capasso, Renato De Rienzo, Luca Maggiore, Mariano Rigillo, Patrizio Rispo e Nunzia Schiano. «L’arte diventa per noi strumento di comunicazione di ciò che siamo ma anche di quel che siamo stati - spiega Daniela Wollmann - libro di storia e non solo di sentimenti ed emozioni. La memoria come arma educativa».La premiazione è prevista sabato 29 settembre, dalle 10.30 alle 13 nell’Antisala dei Baroni. Saranno inviati a presiedere e consegnare i premi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, il presidente dell’ANPI Antonio Amoretti, il presidente del consiglio comunale Sandro Fucito, il consigliere Mario Coppeto e la consigliera Fabiana Felicità. Le opere partecipanti saranno inserite in un catalogo che sarà curato e stampato al termine della manifestazione. Una prestigiosa giuria composta da sette membri designerà i vincitori, formulando giudizi critici sulle opere premiate o meritevoli di segnalazione. Non solo: durante il periodo di apertura della mostra, il pubblico avrà la possibilità di scegliere l’opera che considera più rappresentativa compilando un’apposita scheda. L’opera più votata riceverà il “Premio Speciale del Pubblico”. Media partner dell’evento, Radio LDR, la radio impegnata nel sociale, al fianco delle categorie più deboli.Paolo De Luca, presidente municipalità 5Luigi Sica, assessore alla cultura/municipalità 5Marina Albamonte d’Affermo, storica dell’arteGiuseppe Aragno, storicoGianpasquale Greco, storico dell’arteFrancesca Panico, giornalistaMaurizio Vitiello, critico d’arte