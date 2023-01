Napoli, al cinema Modernissimo la rassegna dedicata al regista sudcoreano Park Chan-wook

La rassegna cinematografica dedicata al regista sudcoreano Park Chan-wook comincerà a partire da lunedì 23 gennaio in alcuni cinema di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova e Napoli.

A Napoli la Park Chan - Week si terrà presso il cinema Modernissimo a via Cisterna dell'Olio. Per l’occasione i film saranno proiettati sia doppiati in italiano che in versione originale sottotitolata.

La rassegna nel cinema di Napoli porta nuovamente sul grande schermo la celebre trilogia della vendetta, composta dai film cult Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, ripercorrendo così il meglio della filmografia dell’acclamato cineasta sudcoreano.

Un titolo al giorno per accompagnare il pubblico fino all’uscita di Decision to leave, ultimo film di Park Chan - wook vincitore del premio per la miglior regia all’ultimo Festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane dal 2 febbraio distribuito da Lucky Red.

A conclusione della rassegna il giorno mercoledì 1 febbraio è infatti prevista sempre al Cinema Modernissimo di Napoli un’anteprima speciale di Decision to leave.