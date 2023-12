Napoli, il concerto natalizio del Coro della Federico II nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

È fissato per il 21 dicembre l'appuntamento con il Coro Polifonico Universitario della Federico II di Napoli. La celebre ensemble si esibirà per il suo tipico concerto natalizio nella chiesa di santa Maria di Costantinopoli in via Costantinopoli.

Il concerto di Natale abbraccerà un vasto repertorio di musica classica, brani natalizi e un estratto di repertorio gregoriano. Tra le musiche, quelle di Simone Baiocchi, Irving Berlin, Marco Cazzuffi, Sant'Alfonso Maria De Liguori, Franz Griiber, John Hopkins, Antonio Vivaldi e Peter Wilhousky.

Il Coro, associazione culturale senza fini di lucro, è stato fondato nel 1992 dal prof. Gennaro Luongo, docente dell'ateneo, e dal maestro Joseph Grima. È composto da circa trenta elementi, tra studenti, professori e personale tecnico amministrativo.

Direttore artistico è Antonio Spagnolo.

Al pianoforte è la maestra Antima Pepe e il canto gregoriano è diretto da don Rosario Cantone. Dal 1993 ad oggi il coro ha partecipato a numerosi concerti di musica sacra e profana, in Italia e all'estero. Inoltre, è ufficialmente riconosciuto "Associazione di rilevante valore culturale" dalla regione Campania.

«Il concerto del coro polifonico universitario della Federico II, – dichiara il maestro Antonio Spagnolo – di tradizione nel periodo natalizio, offre all’ascolto del pubblico pagine del repertorio classico e della tradizione, rielaborate con moderni criteri compositivi. Si va dal canto gregoriano alla Lauda medievale, dalla musica barocca con Vivaldi agli autori contemporanei, per finire con i canti natalizi che tutti si aspettano di trovare in un programma di musiche per il Natale».

A fare da cornice è la chiesa di santa Maria di Costantinopoli. La storia dell'edificio, sorto nel XVI secolo, è legato alla diffusione della peste e alla intercessione della Vergine Maria per la salvezza della città. La chiesa ben presto divenne uno dei luoghi di culto più frequentati e importanti della città.

Il concerto natalizio è aperto a tutta la cittadinanza e l'ingresso è gratuito. L'evento, inoltre, è parte di una campagna di raccolta fondi volontaria. I proventi saranno devoluti all’Associazione AeneA con l’obiettivo di sostenere e incrementare le sue attività.

L'associazione, nata nel 2014, promuove periodicamente incontri, lezioni e visite guidate per la formazione di giovani interessati a conoscere le bellezze del proprio territorio. Inoltre, grazie all’impegno dei volontari, l’attività abbraccia anche la valorizzazione di alcuni luoghi poco conosciuti mediante visite guidate programmate.

L'appuntamento, quindi, è giovedì 21 dicembre alle ore 19 in via Costantinopoli n°126. La partecipazione è libera.