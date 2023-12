«Knowledge for Business» festeggia i primi 10 anni di attività: «Non è la fine, ma l’inizio di un percorso ricco di sfide».

Knowledge for Business, società fondata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'innovazione nelle imprese, festeggia i suoi 10 anni di attività. Una visione condivisa dai soci Massimo Bracale, Annamaria Capodanno e Roberta Quaranta, che nel corso degli anni hanno sviluppato il network Innovation Village (2016), creando un ecosistema dinamico che favorisce la collaborazione tra imprese, istituzioni accademiche e startup.

La festa per il decennale ha riunito, sulla terrazza del Club Nautico della Vela a Napoli, i protagonisti dell'innovazione campana, tra cui l'assessore regionale campano a Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione; Paolo Netti, docente dell’Università Federico II e direttore del Centre for Advanced Biomaterials for Health Care; Giorgio Budillon, Prorettore dell’Università Parthenope; Amleto Picerno Ceraso (Medaarch), Filippo Ammirati (TecUp), Stefano Battistini (Ad Opus Automazione) e Flavio Farroni (Megaride).

Tutti presenti per condividere le loro esperienze sul ruolo cruciale dell'innovazione nel contesto economico e sociale del mezzogiorno.

In chiusura il taglio della torta, simbolo di un decennio di successi e collaborazioni.

«Dieci anni di impegno che ci hanno portato a diventare un riferimento per le imprese negli ambiti di comunicazione integrata, progettazione e gestione di progetti di Ricerca&Sviluppo e internazionalizzazione; nel supporto alla creazione di imprese e trasferimento tecnologico e nell’applicazione di tecnologie digitali in diversi contesti», affermano i tre soci di KforB. «Guardiamo al futuro con la solita determinazione, continuando a sostenere la crescita delle imprese e a favorire la collaborazione tra attori, chiave del mondo dell'innovazione. Il decennale è un traguardo significativo, ma vogliamo guardarlo come l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di sfide».