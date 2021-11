Mostra d'Oltremare, il 20 e 21 novembre torna la Fiera del baratto e dell'usato

Ritorna, a grande richiesta, il 20 e 21 novembre la Fiera del baratto e dell’usato nei padiglioni 4,5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli, un’idea di Bidonville 2.0. Tantissimi gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, artigianato manufatto e tante idee natalizie. Una fiera trasversale per età e per estrazione sociale che attrae da sempre curiosi, appassionati, professionisti del riuso, tutti alla ricerca dell'affare che in Fiera non manca mai. La Fiera del Baratto e dell’Usato è una filosofia di vita che si inserisce all’interno delle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti dando una seconda vita alle cose altrimenti destinate all’oblio. Il costo del biglietto è di 5 euro, i bambini under 12 e gli adulti over 70 non pagano.

