Napoli, al Palacongressi della Mostra d'Oltremare il 46esimo convegno della Lice (Lega italiana contro l'epilessia)

Si terrà a Napoli, al Palacongressi della Mostra d'Oltremare, dopo quasi trent’anni il congresso nazionale della Lice (Lega italiana contro l’epilessia).

All’ombra del Vesuvio, dal 7 giugno e fino a tutto il 9 giugno, si incontreranno oltre 700 medici epilettologi e neurologi nazionali ed internazionali per confrontarsi sullo stato dell’arte e sui progetti futuri per una patologia che è “malattia sociale”.

Tanti i temi da trattare, ma due spiccano in maniera particolare come sottolinea la professoressa Leonilda Bilo, responsabile della Lice per la macro area del Molise e della Campania e responsabile del centro dell’epilessia di riferimento regionale dell’Aou Federico II: «Il primo è l’impatto della violenza sulle persone con epilessia e con crisi psicogene, lo stigma, tema molto sentito, innovativo parlarne e finora oscuro per tanti motivi a cui è dedicato il workshop della giornata inaugurale e l’altro, la sospensione della terapia nelle epilessie tema assai dibattuto nei suoi molteplici aspetti a cui sarà dedicata la giornata dell’8 Giugno».

Si profila un congresso molto interessante, un'occasione di stimolo per fare il punto sulle tante novità di rilievo emerse negli ultimi anni in campo epilettologico.

La cerimonia di apertura, che si terrà alle 19:45 di oggi, comincerà con il saluto del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a cui seguiranno interventi in “Parole… e musica”, offerti nell'ordine dallo scrittore Maurizio De Giovanni, “Colto di sorpresa” e dal maestro Giuseppe Gambi, “Il belcanto”.