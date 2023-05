Napoli, al Parker's torna la Grande Bellezza: manifestazione dedicata al vino

Torna la Grande Bellezza, l’evento esclusivo di WinesCritic.com per la seconda volta in presenza a Napoli. Lunedì 29 maggio al Grand Hotel Parker’s di Napoli dalle 16 alle 22, saranno presentati i vini di 34 aziende, selezionate da WinesCritic.com, in un Walk Around Tasting che prevede la degustazione di oltre 80 referenze. Durante l’evento, in questa edizione, troveranno spazio due Masterclass condotte dalla giornalista Fosca Tortorelli.

La prima Masterclass avrà inizio alle 15.30 e mostrerà ai professionisti registrati la longevità e la complessità di un vitigno a bacca bianca simbolo del territorio partenopeo: La Falanghina.

La seconda Masterclass avrà inizio alle 17 e racconterà di uno dei territori più storici e riconosciuti d’Italia: il Chianti Classico. Il Gallo Nero sarà protagonista a Napoli con una Masterclass sulla Gran Selezione, il vino più rappresentativo della denominazione autentica espressione di Sangiovese coltivato nelle province di Firenze e Siena. L’evento principale con l’esibizione di tutti i produttori e tutti i vini selezionati avrà inizio alle 16 e finirà alle 22 .