Cosa fare nel weekend a Napoli: tutti gli appuntamenti dal 19 al 21 maggio

Un weekend ricco di eventi, spettacoli, mostre a Napoli tra il 19 e il 21 maggio. Ecco tutti gli appuntamenti.

Teatro

Galleria Toledo

Venerdì 19 maggio, alle 20.30 a Galleria Toledo il caso ancora irrisolto di femminicidio che vive nel 1981 una ragazza di 14 anni bruciata viva perché non voleva prostituirsi: “Palmina - amara terra mia” di Giovanni Gentile.

Teatro Bolivar

Un omaggio a Dalla e Battisti. Arriverà venerdì 19 maggio, alle 20.30, al Teatro Bolivar “Come è profondo il mare”, il concerto omaggio a Dalla e Battisti dell’Orchestra Cantautori di Napoli.

Teatro Instabile di Napoli

Debutta venerdì 26 maggio alle 20 al teatro Instabile di Napoli LadyEM, spettacolo liberamente tratto da Macbeth di William Shakespeare con l' adattamento di Rosalba Di Girolamo e Vincenzo Pirozzi.

Protagonisti Rosalba Di Girolamo e Mauro Racanati per la regia di Vincenzo Pirozzi.

Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano

Al Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano un doppio appuntamento: venerdì 19 maggio alle 21.00 e domenica 21 maggio alle 18.30 va in scena “Marammé” di Rosario Salvati, con l'adattamento e la regia di Sasà Trapanese.

Mostre, eventi e concerti

Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone

Domenica 21 maggio a partire dalle ore 20, NarteA presenta presso la chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone, una visita guidata in uno dei templi più interessanti di Napoli che terminerà con lo spettacolo musicale Mater Maggese di e con Francesco Viglietti, accompagnato al piano dal maestro Luigi Tirozzi.

Trianon Viviani

Sabato 20 maggio, alle 21, il Trianon Viviani ospita il nuovo concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio (Opv). Intitolato “Dancefloor”, è uno spettacolo dedicato al ballo, al ritmo e alla musica, che supera i generi, gli stili e le nazioni, per raccontare la storia di un’utopia diventata realtà. Per questo appuntamento nel teatro della Canzone napoletana il concerto darà spazio anche ad alcune incursioni nelle melodie partenopee.

San Domenico Maggiore

Domenica 21 e 28 maggio, alle 18, va in scena presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore lo spettacolo “I Canti di Calliope”. In un momento storico dove la voce delle donne viene ascoltata sotto una luce nuova, come forse mai è stata vista prima, La Chiave di Artemysia, come spesso accade nella scelta delle tematiche pensate per il suo pubblico, usa le voci del passato per parlare dell'odierno.