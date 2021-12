Natale a Napoli, Metro art tour Anm: al via nuovi appuntamenti con visite guidate nelle stazioni dell'arte

Da domani, giovedì 23 dicembre, prende il via il ricco e articolato il calendario delle iniziative Metro art Anm per le festività con il primo dei Metro art tour Toledo+. Partenza dalla stazione Toledo alle ore 10:30 per proseguire con la visita alle stazioni Dante e Duomo.

Le visite guidate dedicate ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico delle stazioni dell’arte proseguono con gli appuntamenti di giovedì 30 dicembre e sabato 8 gennaio.

L’acquisto dei tour, tutti ad un costo di 7 euro, va effettuato online su metroart.eventbrite.com.

Il Metro art tour Toledo+ prevede visite guidate con partenza dalla stazione Toledo. Ciascuna visita è a cura degli esperti del team Metro Art Anm e dura 90 minuti.

Alle visite si aggiunge quest’anno la nuova proposta culturale dell’Azienda napoletana mobilità in collaborazione con l’Arsenale di Napoli Metro art / Napoli sottosopra. Un ciclo di inediti walking&metro tour pomeridiani tra stazioni dell’arte e percorsi urbani, alla scoperta della straordinaria relazione che fin dalla sua fondazione Napoli ha intessuto con il proprio sottosuolo che ancora oggi ne costituisce una caratteristica unica al mondo.

La Napoli interiore è una città parallela che si sviluppa in verticale a diverse profondità sotto le vie di quasi tutta la metropoli moderna, frutto di oltre venticinque secoli di rapporti ininterrotti tra il sopra e il sotto, il dentro e il fuori, la luce e l’ombra.

L’esplorazione della stratificazione urbana e la narrazione di questa continuità di relazione - che dalle stazioni d’arte e d’archeologia della metropolitana, andando indietro nel tempo, conduce fino al mito dei labirinti dei Cimmeri Flegrei - saranno il filo conduttore del nuovo format, un viaggio di svelamento del patrimonio visibile e invisibile della città. Il programma e le modalità di partecipazione ai primi due percorsi nel programma di dettaglio di seguito illustrato.